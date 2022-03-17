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По Украине и за границу: куда "Укрзализныця" вывозит пассажиров 17 марта

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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17 марта, 09:19
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"Укрзализныця" продолжает эвакуацию людей из областей, где идут боевые действия
Куда "Укрзализныця" вывозит пассажиров 17 марта
Куда "Укрзализныця" вывозит пассажиров 17 марта / Фото: Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

Ряд эвакуационных поездов "Укрзализныци" курсирует по стабильному графику. На каждый день назначают дополнительные рейсы из разных городов.

Об этом сообщили в пресс-службе компании и опубликовали расписание дополнительных поездов на 17 марта.

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Пассажиры могут воспользоваться эвакуационными поездами из Харькова, Днепра, Краматорска, Кривого Рога и Запорожья. Они будут ездить по следующему графику:

  • 9:40 – №229/230 Харьков – Ужгород;
  • 13:00 – №239/240 Харьков – Львов;
  • 14:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;
  • 10:30 – №903/904 Днепр – Дрогобыч;
  • 13:00 – №273/274 Краматорск – Львов;
  • 16:00 – №275/276 Краматорск – Львов;
  • 11:00 – №219/220 Кривой Рог – Ужгород;
  • 10:00 – №902/901 Запорожье – Хелм;
  • 16:05 – №225/226 Запорожье – Ковель;
  • 18:00 – №234/233 Запорожье – Ужгород.
  • 22:32 – Одесса – Ужгород;
  • 19:13 – Киев – Хелм.

Кроме этого, с вокзала "Дарница" в Киеве будут курсировать "Интерсити+". Во Львов они отправляются в 8:00 и 17:00. В направлении Харькова – в 1:00 и 7:00.

Рейсы в Польшу:

  • 10:00 – 902/901 Запорожье-1 – Хелм;
  • 12:12 – 7609 Львов – Пшемысль;
  • 15:40 – 7611 Львов – Пшемысль;
  • 18:22 – 38/36-35/37 Одесса-Главная – Пшемысль;
  • 19:13 – 67/68 Киев-Пасс – Варшава;
  • 19:55 – 7601 Львов – Пшемысль.

Рейсы в Словакию:

  • 11:35 №8661 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице (прибытие 13:49);
  • 16:50 №961 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице (прибытие 18:13).

Ежедневно курсирует по 9 поездов в Венгрию с интервалом 3 часа. Выезжают со станции Чоп и уезжают в Захонь, стоимость проезда составляет 102 гривны. Есть поезд в 12:30 из Мукачево в Будапешт. Можно воспользоваться поездом из Одессы в Измаил, а там пересесть на транспорт в Тульчу. в Румынии.

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Важно для пассажиров

В эвакуационных поездах по Украине проезд бесплатный, но если вы едете в обратном направлении, то придется заплатить. Платный также проезд в направлении Венгрии.

С собой в вагон можно взять животных. На время войны в "Укрзализныце" упростили правила перевозки домашних питомцев. Достаточно, чтобы на них были документы, а сами животные были в переноске или наморднике и привиты от бешенства.

Раньше мы писали о предоставлении помощи пациентам с онкоболезнями. В других областях им бесплатно предоставляют лечение в местных медучреждениях.

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