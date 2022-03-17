По Украине и за границу: куда "Укрзализныця" вывозит пассажиров 17 марта

Ряд эвакуационных поездов "Укрзализныци" курсирует по стабильному графику. На каждый день назначают дополнительные рейсы из разных городов.
Об этом сообщили в пресс-службе компании и опубликовали расписание дополнительных поездов на 17 марта.
Пассажиры могут воспользоваться эвакуационными поездами из Харькова, Днепра, Краматорска, Кривого Рога и Запорожья. Они будут ездить по следующему графику:
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- 9:40 – №229/230 Харьков – Ужгород;
- 13:00 – №239/240 Харьков – Львов;
- 14:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;
- 10:30 – №903/904 Днепр – Дрогобыч;
- 13:00 – №273/274 Краматорск – Львов;
- 16:00 – №275/276 Краматорск – Львов;
- 11:00 – №219/220 Кривой Рог – Ужгород;
- 10:00 – №902/901 Запорожье – Хелм;
- 16:05 – №225/226 Запорожье – Ковель;
- 18:00 – №234/233 Запорожье – Ужгород.
- 22:32 – Одесса – Ужгород;
- 19:13 – Киев – Хелм.
Кроме этого, с вокзала "Дарница" в Киеве будут курсировать "Интерсити+". Во Львов они отправляются в 8:00 и 17:00. В направлении Харькова – в 1:00 и 7:00.
Рейсы в Польшу:
- 10:00 – 902/901 Запорожье-1 – Хелм;
- 12:12 – 7609 Львов – Пшемысль;
- 15:40 – 7611 Львов – Пшемысль;
- 18:22 – 38/36-35/37 Одесса-Главная – Пшемысль;
- 19:13 – 67/68 Киев-Пасс – Варшава;
- 19:55 – 7601 Львов – Пшемысль.
Рейсы в Словакию:
- 11:35 №8661 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице (прибытие 13:49);
- 16:50 №961 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице (прибытие 18:13).
Ежедневно курсирует по 9 поездов в Венгрию с интервалом 3 часа. Выезжают со станции Чоп и уезжают в Захонь, стоимость проезда составляет 102 гривны. Есть поезд в 12:30 из Мукачево в Будапешт. Можно воспользоваться поездом из Одессы в Измаил, а там пересесть на транспорт в Тульчу. в Румынии.
Важно для пассажиров
В эвакуационных поездах по Украине проезд бесплатный, но если вы едете в обратном направлении, то придется заплатить. Платный также проезд в направлении Венгрии.
С собой в вагон можно взять животных. На время войны в "Укрзализныце" упростили правила перевозки домашних питомцев. Достаточно, чтобы на них были документы, а сами животные были в переноске или наморднике и привиты от бешенства.
Раньше мы писали о предоставлении помощи пациентам с онкоболезнями. В других областях им бесплатно предоставляют лечение в местных медучреждениях.