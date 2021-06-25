Плюс 10 маршрутов. В Украине обновился график поездов на День Конституции

"Укрзализныця" увеличила количество рейсов для жителей Киева и тех, кто захочет отправиться в столицу на праздники

В преддверии длинных выходных по случаю Дня Конституции "Укрзализныця" в срочном порядке назначила 10 дополнительных поездов в Киев и из столицы.

№ 197/198 Киев – Ковель отправится из Киева 26 июня в 6:36, из Ковеля в этот же день в 11:27; № 207/208 Ужгород – Киев отправится из Ужгорода 26 июня в 18:00; № 239/240 Киев – Ужгород, чтобы обратно добраться до столицы; поезд будет отправляться 27 июня в 19:58; № 235/236 Киев – Ужгород отправится из Киева 25 и 27 июня в 20:28, а из Ужгорода 26 и 28 июня в 18:15; № 249/250 Киев – Черновцы отправляться из Киева 25 и 29 июня в 15:09, из Черновцов (через Ивано-Франковск) – 24 и 28 июня в 19:15; № 767/768 Киев – Херсон выезжать из Киева 25 июня в 13:25 и 27 июня в 14:15. Обратно из Херсона – 27 и 28 июня в 5:26; № 223/224 Киев – Одесса отправится из Киева 28 июня в 8:11. И обратно в тот же день отправится в 10:51. № 203/204 Киев – Одесса отправится в 10:48 29 июня; № 222/221 Одесса – Киев будет отправляться из Одессы 25 июня в 1:53. Из Киева он отправится 29 июня в 09:50; № 124/123 Киев – Константиновка отправляться из столицы 25 и 27 июня в 21:20, а обратно из Константиновки – 26 и 28 июня в 17:40.

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Напомним, накануне, 24 июня "Укрзализныця" также запустила новый поезд, который соединил Днепр и Авдеевку.

Также в июле "Укрзализныця" соединит крайние точки страны – назначен прямой рейс из Чернигова на Прикарпатье и Буковину.