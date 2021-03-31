Отремонтируют 300 км дорог и 48 мостов: что планирует Львовщина на "Большую стройку"

Львовская область в рамках выполнения президентской программы "Большая стройка" имеет амбициозный план – отремонтировать за средства госбюджета 300 км дорог государственного значения и 48 мостов на них. На это нужно 6,3 млрд грн. Соответствующие предложения руководство области уже подало в Государственное агентство автомобильных дорог ("Укравтодор").

Реклама

Об этом заявил глава Львовской ОГА Максим Козицкий, сообщил сайт Львовской ОГА.

Отдельно за счет кредита Республики Польша запланировано отремонтировать еще 68,7 км дорог.

Козицкий напомнил, что уже в этом году также стартует строительство Северной объездной Львова. Все работы будут осуществляться за средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на условиях софинансирования, а это значит, что проект соответствует самым высоким социальным, экологическим стандартам, а также стандартам по безопасности.

"Новая трасса соединит автомобильную дорогу Киев – Чоп с тремя путями государственного значения, которые ведут от Львова до границы с Польшей. Ее длина – 23 км. Уже утвержден проект Северной объездной и подписано Соглашение между правительством Украины и ЕБРР и ЕИБ о предоставлении кредита. После всех дополнительных исследований Укравтодор объявит тендер. Ожидаем, что строительство дороги может начаться осенью 2021 года, продлится примерно 4 года", – отметил Максим Козицкий во время онлайн-дискуссии "Большая стройка-2021. Львовщина".

Реклама

Другой важный проект – дорога Стрый – Ходоров, протяженностью 44 км.

В тренде Евро в Украине упал на сентябрьское "дно", доллар тоже подешевел

"Она является частью самой длинной трассы страны, которую хотят проложить к 30-летию Независимости Украины и которая фактически сшивает Украину – пролегая от Стрыя до Изварино Луганской области. Сейчас проводим тендер на определение подрядчика", – добавил глава Львовщины.

Также он сообщил, что в ближайшее время планируют начать ремонт дороги от Стрыя до границы с Польшей – в Нижанковичах. Этот путь, по сути, продолжит самую длинную дорогу страны, в результате Украина уже будет сшита по дороге от границы до границы.

"Польская сторона планирует уже в этом году приступить к строительству автомобильного пункта пропуска Нижанковичи – Мальховице. Поэтому наши проекты – это дополнительная возможность для расширения международного сотрудничества Украины со странами Европы, это комфорт для путешественников, это новый толчок для развития местных общин", – добавил глава Львовской ОГА.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор президентской программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что к концу 2023 года планируется обновить всю сеть государственных дорог (трасс между крупными городами), за которые отвечает "Укравтодор". В целом это более 20 000 км дорог.

Реклама

По данным "Укравтодора", в 2020 году было восстановлено 4 056 км дорог государственного значения. Это самый высокий показатель за все время независимости Украины.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама