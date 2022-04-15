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Отменяли из-за оккупантов: в Чернигов из Киева запускают дизель-поезд

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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15 апреля, 13:15
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Железнодорожное сообщение с Черниговом остановилось в первые дни масштабного наступления российских войск на Украину
Из Киева в Чернигов снова начну курсировать поезда
Из Киева в Чернигов снова начну курсировать поезда / Фото: Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" возобновляет движение поездов в сторону Нежина и Чернигова, который больше месяца пыталась захватить российская армия. В результате постоянных обстрелов враг повредил железнодорожные пути, но после отступления российской армии начались восстановительные работы, которые уже почти закончены.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал журналист Александр Рудоманов.

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Когда начнется движение

Сообщается, что железнодорожники уже восстановили полностью один путь, по которому до понедельника собираются запустить движение поездов.

По информации пресс-службы Нежинского городского совета, пока что между Киевом и городом будет курсировать один дизель-поезд с сообщением "Киев--Пассажирский – Чернигов".

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В составе поезда будут два рельсовых автобусов "PESA", он будет ездить дважды в сутки, начиная с 16 апреля.

График движения

Выезд из Чернигова – в 07:00, прибытие в Киев – в 11:06. В обратном направлении из Киева поезд будет отправляться в 15:18 и прибывать в Чернигов в 19:20.

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Высадка и посадка пассажиров будет осуществляться на таких станциях:

  • Протасов Яр;
  • Киев-Демеевский;
  • Выдубичи;
  • Дарница;
  • Бровары;
  • Бобрик;
  • Заворичи;
  • Бобровица;
  • Кобыжча;
  • Носовка;
  • Нежин;
  • Вертиевка;
  • Вересочь;
  • им. Бориса Олейника;
  • Муравейка.

Эвакуационные поезда из Славянска и Краматорска

Недавно "Укрзализныця" возобновила движение трех эвакуационных поездов, которые были заблокированы из-за российского авиаудара п в районе станции Барвенково на Донецкой железной дороге.

Поезда уже находятся на безопасном расстоянии от эпицентра авиаудара и следуют по определенному маршруту.

Сегодня уже рассказывали, что в мире появился самый длинный авиамаршрут из-за агрессии РФ, и писали, "Укрзализныця" запустила поезд "Интерсити+" за границу.

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