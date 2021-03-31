Опоздают на 1-2 часа: "Укрзализныця" объявила о задержке 8 поездов

Движение на железной дороге не нормализуется еще несколько часов

В Украине утром 31 марта задерживаются пять поездов дальнего следования и три электрички. Все они следуют через станцию "Дарница". Причина – на станции украли электрокабель, не работает светофор. Задержки в расписании произойдут предположительно на такое время:

№ 150 Ходоров – Полтава – на 1 ч. 2 мин.;

№ 1/2 Ходоров – Константиновка – 52 мин.;

№ 137 Сватово – Хмельницкий – 1 ч. 4 мин.;

№ 19/20 Попасная – Киев – 20 мин;

№ 712 Киев – Константиновка – 20 мин.;

№ 6902 Киев – Нежин – на 52 мин.;

№ 6804 Киев – Яготин – на 53 мин.;

№ 6901 Нежин – Киев – на 1 ч. 13 мин.

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"Из-за кражи электрокабеля и, соответственно, закрытый сигнал светофора на станции "Дарница" поезда дальнего следования и пригородные поезда, которые проходят через станцию, направляются с отставанием от графика на 1-2 часа", – предупредили в "Укрзализныце".

Прогноз на восстановление кабеля и нормализации движения – до двух часов.

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Напомним, ранее "Укрзализныця" изменила расписание поездов из-за аварии под Запорожьем. Шесть из девяти вагонов "Интерсити" рейса Киев – Запорожье сошли с рельсов вечером 29 марта.

Видео: Сегодня

Также сообщалось, что государственная комиссия решила пока что не вводить ограничения на высадку и посадку пассажиров поездов в Киеве, Киевской, Сумской и Одесской областях, которые попали в красную зону карантина.

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