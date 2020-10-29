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Онлайн-сервис такси запустил доставку еды в Украине

29 октября, 13:22

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Пока что новая услуга работает только в Киеве, но география будет расширяться

Сегодня, 29 октября, сервис вызова автомобилей Bolt запустил в Киеве доставку еды – Bolt Food. К сервису подключены уже более 150 ресторанов. Минимальная стоимость заказа составляет 100 грн. Среднее время доставки – от 20 до 40 минут. Доставка заказов пока бесплатная, но потом станет платной.

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Об этом сообщил региональный менеджер Bolt в Украине Тарас Потичный на своей странице в Facebook.

В период запуска доставка еды возможна только в центральные районы Киева. Со временем зона покрытия будет расширяться. По словам Потичного, в будущем стоимость доставки "будет в среднем на 10-15% ниже, чем у других подобных сервисов".

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В период карантина еда будет доставляться только бесконтактным способом, а оплата производиться с помощью банковской карты.

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В 2021 году планируется запуск доставки еды еще в нескольких крупных городах, но они пока не называются.

Напомним, ранее американский сервис доставки еды Uber Eats ушел из Украины. При этом такси Uber продолжило работу.

А украинский сервис Raketa в мае ввел плату за доставку в размере 40 гривен. До этого доставка осуществлялась бесплатно.

Также новости "Сегодня" рассказывали, как не подхватить коронавирус от курьера, ведь некоторые из них пренебрегают правилами во время карантина:

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еда оплата доставка доставка еды Bolt

Источник: Сегодня

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