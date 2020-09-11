Одна из крупнейших авиакомпаний мира продолжит полеты в Киев зимой

Air France немного изменит дни и время вылетов

Несмотря на то, что многие европейские лоукостеры массово отменяют рейсы в Украину, одна из крупнейших авиакомпаний мира Air France продолжит полеты в Киев из Парижа в зимний сезон навигации 2020/2021 годов, сообщили avianews.com в украинском представительстве авиаперевозчика.

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Авиакомпания сохранит существующую частоту полетов — три раза в неделю, но изменит дни полетов и время вылета.

Согласно новому расписанию, с началом зимней навигации 25 октября 2020 года Air France будет летать между Киевом и Парижем по четвергам, субботам и воскресеньям.

Вылеты из Парижа по четвергам и воскресеньям в 09:45, из Киева — в 14:50. По субботам авиакомпания будет вылетать из столицы Франции в 11:20, из Украины — в 16:25.

Расписание рейсов Air France Киев – Париж с 25 октября 2020 года:

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AF1753 Киев – Париж 14:50-17:10, четверг, воскресенье

AF1752 Париж – Киев 09:25-13:35, четверг, воскресенье

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AF1753 Киев – Париж 16:25-18:45, суббота

AF1752 Париж – Киев 11:20-15:30, суббота

Как сообщает издание, Air France возобновила полеты в Украину 14 июля и первоначально летала на линии Киев – Париж два раза в неделю. С 24 августа авиакомпания включила в расписание третий еженедельный рейс.

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В летнее расписание 2019 года Air France совершала 14 рейсов в неделю в Украину, однако на зимнее расписание 2019/2020 годов приостановила полеты в Киев из-за снижения спроса.

Напомним, ранее сообщалось, что лоукост-компания Transavia,"дочка" Air France KLM, назвала условие выхода на украинский рынок.

Также напомним, Украина с 29 августа по 28 сентября закрыла границы страны для иностранных граждан, а Кабмин принял решение продлить карантин до 1 ноября.

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