Одессу и Кривой Рог соединит прямой поезд: расписание

У состава предусмотрены прицепные фирменные купейные вагоны – они позволят добраться до Кривого Рога пассажирам поезда Одесса – Днепр

Между Одессой и Кривым Рогом начнет ходить ежедневный прямой поезд. Первый рейс назначен на 27 апреля. Поезд будет отправляться из Кривого Рога в Одессу в 18:10 и прибывать в 06:36 на следующий день. В обратном направлении отправление из Одессы – в 20:20, прибытие в Кривой Рог – в 10:10.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Уже накануне майских праздников жителям Кривого Рога станет намного легче и выгоднее добраться морских курортов Одесского региона", – отметили в компании.

Кроме того, у поезда будут прицепные фирменные купейные вагоны. На участке Пятихатки – Одесса – Пятихатки вагоны будут курсировать в составе поезда 53/54 Днепр – Одесса. Соответственно, на участке Пятихатки – Кривой Рог они будут отдельным поездом.

Напомним, также "Укрзализныця" назначила 16 дополнительных поездов на Пасху и майские праздники. На протяжении всех длинных выходных будут курсировать поезда во Львов, Ивано-Франковск, Рахов и Ужгород на Западе.

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Кроме того, в 2021 году в Украине в целом перекроят расписание поездов. Новые маршруты будут вводить в 3 этапа:

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