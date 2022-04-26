Общественный транспорт в Украине: где и кому можно не платить за проезд

Рассказываем, как сегодня общественный транспорт работает в самых большых городах Украины и где он безвозмездный для пассажиров

Где общественный транспорт бесплатный / Фото: Сегодня, Коллаж: Сегодня

С начала военного положения в Украине в большинстве городов остановилась работа общественного транспорта. В некоторых из них маршрутки и троллейбусы ходят уже за обычным графиком, а кое где транспорт до сих пор не вышел на дороги.

"Сегодня" рассказывает, где и какая ситуация сейчас, и в каких городах людям разрешают не платить за проезд.

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Киев и Харьков

Недавно в Киеве возобновили движение на "красной" ветке метро. Поезда следуют без остановки на станциях "Майдан Незалежності", "Хрещатик", "Дніпро", "Гідропарк" и "Кловська". Работают и другие линии метро. С 18 апреля метрополитен работает с 6:30 до 20:00, а наземный транспорт – с 7:00 до 21:00.

Платить за проезд на метро и на автобусе не нужно. А вот в Киевской области цены на проезд наоборот взлетели. Мы писали об этом подробно здесь.

Еще 27 февраля городской совет сообщил, что движение всего общественного транспорта в Харькове остановлено из-за боевых действий. Некоторые станции метрополитена закрыли, но большинство работает как укрытие для горожан. В городе организуют временные маршруты, однако запускать транспорт пока не планируют из-за высоких рисков.

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Днепр, Николаев и Чернигов

В Днепре с 18 апреля перевозчики перешли на удлиненный режим работы. Транспорт будет выезжать на линию в 6 утра и будет курсировать до 20:30. А электротранспорт и метро курсируют по довоенному графику.

Проезд платный, однако как отметил директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского горсовета Игорь Маковцев, можно воспользоваться льготами и скидками. В частности, действуют ученические билеты и удостоверения.

В Николаеве курсируют автобусы, троллейбусы и трамваи. На два последних с 12 апреля повысили плату за проезд. Теперь за 8 грн можно проехать, если купили билет у водителя. А за 7 грн, если билет оплачен с помощью QR-кода.

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Бесплатный проезд сохраняется для льготных категорий, к которым относятся:

участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства;

лица (ЧАЭС) – категории 1 и 2А;

ветераны военной службы, органов внутренних дел, Национальной полиции, налоговой милиции, Государственной пожарной охраны, Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, службы гражданской защиты, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;

военнослужащие срочной воинской службы;

лица с инвалидностью;

дети из многодетной семьи;

дети до 6 лет (без предоставления места в сопровождении взрослого);

пенсионеры по возрасту;

и другие (список можно просмотреть здесь).

В Чернигове, пострадавшем от боевых действий, утвердили 9 временных маршрутов. Однако их пока не запустили. Оплата будет по старым тарифам.

Сколько украинцам придется заплатить за базовые нужды в Польше

Раньше мы рассказывали, во сколько украинцам обойдется использование транспорта в Польше.

Если не учитывать сегодняшние послабления условий для украинцев (бесплатный проезд в государственном транспорте), стоимость одноразового билета в гривневом эквиваленте будет составлять ориентировочно 22 грн, абонемент на весь месяц 689 грн.

Стоимость такси тоже почти не отличается от цен в Украине. Конечно, все зависит от класса и нужного вам расстояния:

посадка стоит в среднем 50 грн;

каждый следующий километр 17 грн;

час ожидания – ориентировочно 246 грн.

Мы также писали, что лоукост-авиакомпания Wizz Air озобновила продажу билетов на авиарейсы из Украины и рассказывали о том, что Китай запустил новый железнодорожный маршрут в Германию в обход России.