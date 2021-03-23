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Новый украинский лоукостер согласовал 13 рейсов за границу: список

23 марта, 15:13

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Авиакомпания Bees Airline получила разрешения от регулятора

Госавиаслужба выдала разрешения на полеты по 13 регулярным маршрутам новому украинскому лоукостеру Bees Airline:

  • из Киева – в Бургас, Ираклион, Родос, Батуми, Араксос, Аликанте, Барселону, Тирану, Варну и Ларнаку;
  • из Одессы – в Тбилиси и Ереван;
  • из Львова – в Ереван.
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Как сообщает портал Avianews, Bees Airline получил еще 16 разрешений на выполнение чартерных рейсов.

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Чартерная сеть включает маршруты из Киева в Марса-Алам, Момбасы, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Анталию, Бодрум, Тиват.

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Из региональных аэропортов будут летать такие чартеры:

  • из Львова – в Марса-Алам, Хургаду, Сплит, Анталию, Тиват;
  • из Одессы – в Анталию;
  • из Харькова – в Анталию и Тиват;
  • из Кривого Рога – в Тиват.
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Сейчас авиакомпания уже летает по чартерным рейсам из Киева и Львова в Египет.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, почему до сих пор не заработал аэропорт в Черкассах.

Видео: Сегодня

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