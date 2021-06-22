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Новый поезд соединит Донецкую область и Днепр – "Укрзализныця"

22 июня 2021 11:01

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Поезд будет курсировать ежедневно, кроме среды, но в конце июля в расписании возникнет временный перерыв

"Укрзализныця" (УЗ) продолжила расширять маршрутную сеть на лето и назначила поезд № 826/825 Днепр – Авдеевка. Поезд будет курсировать с 24 июня каждый день, кроме среды. Он соединит Донецкую область и Приднепровье.

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Сообщение при этом будет отсутствовать 27-31 июля из-за проведения планового ремонта на путях, сообщила пресс-служба УЗ.

  • Поезд № 826 будет отправляться из Днепра в 09:56 и прибывать в Авдеевки в 14:23.
  • Обратно поезд № 825 Авдеевка – Днепр будет отправляться в 15:19 и прибывать в Днепр в 19:43.

Состав будет курсировать через 23 станции, в частности Покровск, Межевую, Просяную, Чаплино и другие.

Напомним, в начале лета "Укрзализныця" назначила больше десятка "курортных" поездов , связавших морское побережье с удаленными уголками страны.

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Также "Укрзализныця" возобновила сообщение Черкассы – Львов. Больше о новом маршруте смотрите в сюжете "Сегодня":

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Кроме того, с 1 июля "Укрзализныця" продолжит в Чернигов маршруты поездов № 43/44 Ивано-Франковск – Киев и № 118/117 Черновцы – Киев. У поезда будет дополнительная остановка на большой узловой станции Нежин.

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