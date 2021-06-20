Українська
$ 27,17
32,44
  1. Новости экономики
  2. Новости транспорта

Моря много не бывает. SkyUp запускает новые рейсы в Хорватию

20 июня 2021 12:00

Виктория Барановская Виктория Барановская

Появились новые рейсы в Пулу, Сплит и Дубровник – летать в основном будут два раза в неделю по каждому маршруту

Фото: пресс-служба SkyUp

Фото: пресс-служба SkyUp

С 20 июня авиакомпания SkyUp запускает рейсы в Хорватию – в курортные города.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

"Моря много не бывает. А отдых на побережье Адриатики – это теплое море до октября, а еще вкусная кухня, великолепные пейзажи и множество исторических памятников; достопримечательностей. Начинаем выполнять рейсы из Киева в хорватские Пулу, Сплит и Дубровник" , – говорится в сообщении.

Рейсы будут курсировать:

Не пропусти!
Италия – Уэльс: онлайн-трансляция матча лидеров группы А
Италия - Уэльс
  • Киев – Пула – Киев: с 20 июня по четвергам и воскресеньям. Будет стоить билет от 2149 грн в одну сторону.
  • Киев – Сплит – Киев: с 23 июня по средам и субботам. Цена стартует от 2122 грн в одну сторону.
  • Киев – Дубровник – Киев: с 25 июня по пятницам. Купить билет можно будет от 2829 грн в одну сторону.

Ранее мы сообщали, что крупнейшие европейские лоукостер Ryanair и Wizz Air регулярно предлагают полеты по сверхнизким тарифам, которые позволяют летать за 10-20 евро, а иногда даже 5 евро в одну сторону. В то же время в 2021 финансовом году себестоимость перевозки одного пассажира в Ryanair составила 90 евро, в Wizz Air – 115 евро.

Реклама

Журналисты "Сегодня" отправились на поиски инстаграмних локаций на элитном электрокаре. И нашли под Киевом свою Грецию и Исландию. Это место, где снимают украинское кино (его обожают звезды). Езжайте за нами!

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Оформление пенсий автоматом и монетизация льгот – самое важное о деньгах за неделю
Оформление пенсий автоматом и монетизация льгот – самое важное о деньгах за неделюЭкономика
"Укрзализныця" назначила еще два поезда к морю: расписаниеТранспорт
Жители Донбасса смогут быстро добраться до Днепра и Харькова:
Жители Донбасса смогут быстро добраться до Днепра и Харькова: "Укрзализныця" назначила поездТранспорт
SkyUp и МАУ увеличили число рейсов на Кавказ: куда, когда и за сколько можно улететь
SkyUp и МАУ увеличили число рейсов на Кавказ: куда, когда и за сколько можно улететьЭкономика
Изменит правила игры на рынке. У Ryanair появился
Изменит правила игры на рынке. У Ryanair появился "суперсамолет" (фото, видео)Транспорт
США и ЕС закончили 17-летнюю торговую войну из-за Airbus и Boeing: что придумали у Байдена
США и ЕС закончили 17-летнюю торговую войну из-за Airbus и Boeing: что придумали у БайденаТранспорт

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять