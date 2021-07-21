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Не SkyUp единым. Еще один украинский лоукостер будет летать в Саудовскую Аравию

21 июля 2021 9:01

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Авиакомпания уже получила разрешения на полеты и планирует возить саудовских туристов в Украину

Bees Airline сможет запустить чартеры в Даммам

Bees Airline сможет запустить чартеры в Даммам / Фото: Wikipedia, Аэропорт "Киев"

Новый украинский лоукостер Bees Airline, который конкурирует с более старым отечественным перевозчиком SkyUp, вслед за ним получил права на полеты в Саудовскую Аравию. Кроме того, компания также планирует открыть сообщение с Бахрейном.

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Лоукостер уже получил права на рейсы в Госавиаслужбе Украины. Регулятор разрешил авиакомпании запустить с 26 июля чартерные рейсы из Киева в портовый город Даммам на берегу Персидского залива в Саудовской Аравии и расположенный рядом Бахрейн, пишет профильное издание Avianews.

На обоих маршрутах максимальная частота полетов не может превышать одного раза в неделю.

Гендиректор Bees Airline Евгений Хайнацкий сообщил, что сейчас авиакомпания ведет переговоры с заказчиком рейсов: "В случае подписания контракта начнем выполнять полеты. Это чартерные рейсы, поэтому дата начала зависит от готовности заказчика".

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Он также уточнил, что пока речь идет о туризме из стран Персидского залива в Украину. Граждане Бахрейна, Кувейта, Омана, Саудовской Аравия с 2020 года по решению президента Украины Владимира Зеленского могут въезжать в Украину на срок до 90 дней без получения визы.

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"Интерес подданных Саудовской Аравии к поездкам в Украину можно объяснить тем, что здесь не так жарко, есть разнообразная природа и сравнительно низкие цены на фоне закрытых границ стран Евросоюза для иностранных туристов", – считают аналитики издания.

Напомним, лоукостер SkyUp уже открыл продажи билетов сразу на четыре направления из Киева и Львова в Саудовскую Аравию. Также недавно во Львове впервые сел рейс SkyUp из этой страны:

Также из Саудовской Аравии в Украину пять маршрутов запустил Flynas. Этот лоукостер уже летает в Киев, Львов и может запустить рейсы в Одессу.

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