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Национальные авиалинии Украины могут появится уже в этом году. Зеленский встретился с консультантами

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
17 августа, 22:07
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Президент рассказал консультантам из Франции о создании национального авиаперевозчика, поскольку внутренний рынок сейчас не удовлетворяет всех потребностей
Владимир Зеленский обсудил с консультантами из Франции создание авиалиний Украины / коллаж "Сегодня"
Владимир Зеленский обсудил с консультантами из Франции создание авиалиний Украины / коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский обсудил оптимальные модели создания национального авиаперевозчика Украины с директором французской консалтинговой компании Aerogestion Марком Роше.

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Об этом сообщает пресс-служба президента.

Зеленский отметил, что внутренний рынок авиаперевозок в Украине не удовлетворяет всех стратегических потребностей государства, поэтому было принято решение о создании национального авиаперевозчика.

"Мы начинаем работу. В этом году хотим получить конкурентоспособного государственного авиаперевозчика", – рассказал глава государтсва директору Aerogestion, отметив, что Украина охотно рассмотрит идеи по реализации этого проекта.

Президент добавил, что его появление должно обеспечить гражданам доступные и удобные перелеты между украинскими регионами, способствовать децентрализации международных авиаперевозок и дать толчок для развития туристического потенциала страны.

По словам Зеленского, этот проект уже получил поддержку международных партнеров. В частности, правительство Франции инициировал выделение гранта для обеспечения работы консультанта.

Что говорят консультанты

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Марк Роше со своей стороны отметил, что украинский рынок авиакомпаний фрагментирован и на нем сказалась пандемия коронавируса. Но несмотря возможности для создания национального авиаперевозчика есть.

"Я действительно считаю, что воздушный транспорт – едва ли не самый актуальный для Украины, для людей, в том числе в условиях кризиса, необходимо иметь возможность путешествовать и вести нормальную жизнь", – сказал Марк Роше.

Во встрече также приняли участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр инфраструктуры Александр Кубраков, заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко и эксперт компании Aerogestion Пьер Денизе.

Компанию Aerogestion основали в 1999 году Марк Роше и Доминик Грец, она специализируется на развитии и реструктуризации авиалиний. Со временем компания расширила свою деятельность на сферу управления прибылью. Сегодня в Aerogestion около пятнадцати консультантов, которые имеют в среднем 20-летний опыт работы в области авиатранспорта и туризма, консультируют по вопросам управления бизнесом, коммерческой стратегии, управления доходностью, реструктуризации и трансформации компаний.

Напомним, в августе из международного аэропорта "Борисполь" открылись новые рейсы в Испанию, Францию и Португалию, а осенью возобновятся полеты на Занзибар.

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