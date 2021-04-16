На Пасху и майские украинцам будет проще уехать в Карпаты

В преддверии майских праздников и Пасхи, когда в Украине будут длинные выходные, "Укрзализныця" запланировала запуск минимум 11 дополнительных поездов. Большинство из них будет предназначено для тех, кто отправится в путешествие в Карпаты. Точное расписание еще не объявлено, но уже известно, что доппоезда будут курсировать в Ужгород, Рахов, Ковель, Черновцы, Николаев, Мариуполь, Константиновку, Ивано-Франковск, Одессу и Львов.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Кроме того, в мае назначат дополнительные рейсы регулярных поездов. Пока сообщается о пяти маршрутах:
- № 29/30 Киев – Ужгород;
- № 251/252 Харьков – Николаев;
- №774/773 Киев – Шостка;
- №781/782 Черкассы – Киев;
- № 137/138 Хмельницкий – Лисичанск.
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А маршрут поезда № 779/780 Сумы – Киев продлят до станции Винница.
Напомним, с 11 апреля, "Укрзализныця" возобновила полноценное курсирование поездов в Закарпатскую область. А о том, как ходят поезда в Запорожской и Хмельницкой областях, узнавайте из сюжета "Сегодня":
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