МАУ отменила половину рейсов за границу: список направлений

Авиакомпания МАУ оставила в летнем расписании 20 международных маршрутов. Изначально планировались полеты за границу по 43 направлениям.
В новое расписание МАУ попали только среднемагистральные рейсы. Почти все они – из Киева, сообщает профильное издание Avianews.
МАУ оставила такие международные рейсы на лето-2021:
- Киев – Амстердам.
- Киев – Лондон (Гатвик).
- Киев – Лондон (Хитроу).
- Киев – Париж.
- Киев – Дубай.
- Киев – Вильнюс.
- Киев – Милан.
- Киев – Барселона.
- Киев – Каир.
- Киев – Ларнака.
- Киев – Мюнхен.
- Киев – Женева.
- Киев – Тбилиси.
- Киев – Баку.
- Киев – Ереван.
- Киев – Стамбул.
- Одесса – Стамбул.
- Киев – Тель-Авив.
- Киев – Прага.
- Киев – Кишинев.
А внутренняя сеть маршрутов МАУ будет включать рейсы из Киева в Херсон, Львов, Харьков, Одессу, Днепр, Ивано-Франковск и Запорожье. Полеты в эти города будут выполняться совместно с авиакомпанией "Роза Ветров".
Ранее также сообщалось, что украинский лоукостер SkyUp запускает пять рейсов в Европу весной 2021 года.
А если улететь за границу на романтический уикенд не получается, узнавайте, как оригинально отпраздновать День святого Валентина не выходя из дома.
Напомним, недавно в аэропорту Запорожья открылся новый терминал:
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