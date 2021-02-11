МАУ отменила половину рейсов за границу: список направлений

Авиакомпания МАУ оставила в летнем расписании 20 международных маршрутов. Изначально планировались полеты за границу по 43 направлениям.

Реклама

В новое расписание МАУ попали только среднемагистральные рейсы. Почти все они – из Киева, сообщает профильное издание Avianews.

МАУ оставила такие международные рейсы на лето-2021:

Киев – Амстердам. Киев – Лондон (Гатвик). Киев – Лондон (Хитроу). Киев – Париж. Киев – Дубай. Киев – Вильнюс. Киев – Милан. Киев – Барселона. Киев – Каир. Киев – Ларнака. Киев – Мюнхен. Киев – Женева. Киев – Тбилиси. Киев – Баку. Киев – Ереван. Киев – Стамбул. Одесса – Стамбул. Киев – Тель-Авив. Киев – Прага. Киев – Кишинев.

А внутренняя сеть маршрутов МАУ будет включать рейсы из Киева в Херсон, Львов, Харьков, Одессу, Днепр, Ивано-Франковск и Запорожье. Полеты в эти города будут выполняться совместно с авиакомпанией "Роза Ветров".

Ранее также сообщалось, что украинский лоукостер SkyUp запускает пять рейсов в Европу весной 2021 года.

Реклама

А если улететь за границу на романтический уикенд не получается, узнавайте, как оригинально отпраздновать День святого Валентина не выходя из дома.

Напомним, недавно в аэропорту Запорожья открылся новый терминал:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама