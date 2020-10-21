МАУ изменила расписание полетов: какие рейсы отменены

В авиакомпании объяснили свое решение продлением карантинных ограничений

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отложила начало выполнения трех рейсов до 27 ноября:

Киев – Брюссель – Киев;

Киев – Дюссельдорф – Киев;

Киев – Прага – Киев.

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Об этом сообщила пресс-служба МАУ.

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Пересмотреть расписание пришлось из-за продолжения карантинных ограничений на пересечение границ, объяснили в компании. "Решение синхронизируется с позицией Государственной авиационной службы Украины о существовании высокого уровня рисков на неопределенный срок", – добавили в МАУ.

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Также авиакомпания приняла решение об отсрочке рейсов в Ереван и Баку до 13 ноября 2020 года. Все остальные маршруты остаются без изменений.

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Напомним, также лоукостер Wizz Air отменил более 20 рейсов из Украины. Полеты собирались запустить в октябре-ноябре.

В целом количество рейсов в Украине упало в 1,5 раза. Это связано с новыми ужесточениями карантинов как в самой Украине, так и в Европе.

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