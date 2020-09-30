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МАУ изменила расписание полетов из Украины: два рейса отменены

30 сентября, 13:31

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Украинская авиакомпания корректирует работу из-за карантина и сезонных факторов

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) временно отменила два рейса:

  • с 4 октября – Харьков – Тель-Авив – Харьков;
  • с 8 октября – Днепр – Тель-Авив – Днепр.
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Также перевозчик отложил до 24 октября начало выполнения рейсов Киев – Брюссель – Киев и Киев – Дюссельдорф – Киев.

Об этом сообщила пресс-служба МАУ.

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При этом меняется частотность выполнения двух других рейсов:

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  • Киев – Тель-Авив – Киев не будет выполняться по вторникам. Самолеты будут летать каждый понедельник, среду, четверг и воскресенье;
  • Одесса – Тель-Авив – Одесса будет выполняться только по четвергам.
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Причиной стало введение "герметичного карантина " в Израиле с 25 сентября по 11 октября, а также сезонное снижение спроса на полеты в Европу.

Напомним, ранее лоукостер Wizz Air также отменил десятки авиарейсов из Украины. Изменения расписания пока что введены на месяц.

В то же время, иностранцам снова разрешили въезжать в Украину. Однако для въезда в страну нужно предъявить страховой полис, а некоторым придется отправиться на самоизоляцию или же пройти ПЦР-тест на коронавирус.

А о том как в Европе ужесточают карантин, смотрите в сюжете:

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Израиль карантин рейсы перелеты Украина авиа МАУ отмена рейсов

Источник: Сегодня

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