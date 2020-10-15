Лоукостер Wizz Air отменил более 20 рейсов из Украины: список

Венгерский лоукостер Wizz Air продолжает вносить коррективы в расписание авиарейсов из Украины. Авиаперевозчик вновь отменил 24 рейса, которые намеревался запустить в октябре-ноябре. Теперь их восстановление переносится на декабрь.

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Об этом свидетельствуют данные Lowcostavia, полученные из системы бронирования.

Список отмененных рейсов Wizz Air на ноябрь и часть декабря:

→ из Киева:

Киев – Зальцбург, до 19 декабря;

Киев – Таллин, до 4 декабря;

Киев – Ларнака, до 6 декабря;

Киев – Рига, до 5 декабря;

Киев – Катовице, до 6 декабря;

Киев – Лиссабон, до 4 декабря;

Киев – Братислава, до 6 декабря;

Киев – Будапешт, до 10 ноября.

→ из Львова:

Львов – Вильнюс, до 4 декабря;

Львов – Лиссабон, до 6 декабря;

Львов – Таллин, до 5 декабря;

Львов – Братислава, до 5 декабря.

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→ из Харькова:

Харьков – Милан, до 19 декабря;

Харьков – Вена, до 4 декабря;

Харьков – Берлин, до 4 декабря;

Харьков – Дортмунд, до 4 декабря.

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→ из Одессы:

Одесса – Берлин, до 4 декабря;

Одесса – Вроцлав, до 5 декабря;

Одесса – Гданьск, до 5 декабря;

Одесса – Катовице, до 4 декабря;

Одесса – Братислава, до 6 декабря.

→ из Запорожья:

Запорожье – Вроцлав, до 4 декабря;

Запорожье – Гданьск, до 5 декабря;

Запорожье – Краков, до 6 декабря.

Эти рейсы уже недоступны для бронирования, а пассажирам приходят сообщения об отмене.

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Напомним, многие авиакомпании продолжают оказываться от выполнения рейсов или сокращать их число. В целом количество рейсов в Украине упало в 1,5 раза. Это связано с новыми ужесточениями карантинов как в самой Украине, так и в Европе.

Также сообщалось, что с 7 августа в Украине ввели авиационный сбор для пассажиров. Это предусмотрено законом о внесении изменений в Воздушный кодекс. С каждого пассажира, который летит в пределах Украины, взимается государственная пошлина в размере 0,5 доллара. На международных рейсах сумма составляет 2 доллара.

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