Локдаун в Украине: остановят ли междугородний транспорт

Об ужесточении карантинных ограничений речь пока не идет, говорит Немчинов

В случае повторного введения в Украине локдауна, власти пока не намерены прерывать междугороднее или международное сообщение.

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Об этом министр Кабинета министров Олег Немчинов рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Если будут приниматься решения о дополнительных карантинных ограничениях, насколько я видел заключения экспертов, то об остановке междугородного или международного транспорта речь не идет", – рассказал член правительства.

Напомним, ранее Немчинов заявил, что Кабмин примет решение по локдауну по итогам анализа карантина выходного дня.

Также напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что, скорее всего, локдаун в Украине будет введен.

По словам нардепа, определение дат локдауна будет зависеть от занятости коек в больницах. Если будем приближаться к 50 тысячам – придется его вводить, потому что некуда будет класть людей. Однако при загрузке коек в 28-29 тысяч вводить локдаун нет смысла, говорит Радуцкий.

Видео: Сегодня

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Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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