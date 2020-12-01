Латвийская авиакомпания возобновила полеты в Украину: цены на билеты

С сегодняшнего дня, 1 декабря, латвийская национальная авиакомпания airBaltic возобновила полеты в Украину. Рейс Вильнюс – Киев отправился в "Борисполь" в 9 утра, обратный рейс назначен на 11:15. Полеты будут выполняться в то же время каждый вторник и субботу.

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Минимальная цена авиабилетов в одну сторону с учетом перевозки только ручной клади:

Киев – Вильнюс – 25 евро;

Вильнюс – Киев – 19 евро.

Об этом сообщило профильное издание Avianews и подтверждают данные онлайн-табло аэропорта "Борисполь".

Рейсы выполняются на самолете Airbus A220-300.

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Ранее airBaltic выполняла рейсы из Киева в свой основной хаб в Риге, но сейчас функционирование маршрута невозможно из-за ограничений властей Латвии.

При этом украинцы сейчас не могут ездить в Литву с туристической целью. Кроме того, в списке Минздрава Украины от 27 ноября Литва находится в красной зоне. То есть по прибытии в Украину литовцы обязаны проходить карантин или сдавать ПЦР-тест на коронавирус.

Напомним, ранее крупнейшие европейские лоукостеры отменили рейсы из Украины. Wizz Air и Ryanair решили отложить активизацию авиасообщения, которая планировалась на декабрь 2020 года.

В целом многие авиакомпании продолжают оказываться от выполнения рейсов или сокращают их число, количество рейсов в Украине упало в 1,5 раза. Это связано с новыми ужесточениями карантинов как в самой Украине, так и в Европе.

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