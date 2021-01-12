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Купить билеты на поезд теперь можно через Viber и Telegram

12 января, 13:20

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В чат-боте также можно заказать еду в путешествие

"Укрзализныця" (УЗ) запустила чат-боты в Viber и Telegram. Через них можно:

  • покупать и возвращать билеты;
  • заказывать еду в поездку;
  • просматривать расписание поездов;
  • узнавать о времени прибытии поезда, опоздании, номере платформы и пути.
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Об этом сообщила пресс-служба УЗ. В первой версии функции распространяются только на поезда "Интерсити+".

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Платить за билеты можно непосредственно в боте, привязав свою платежную карту в электронном кошельке или используя Google Pay, Apple Pay и Viber Chatbot Payments.

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Бот "говорит" на трех языках – украинском, английском и русском.

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Ранее новости "Сегодня" рассказывали об услуге "Укрзализныци" по доставке ручной клади. Багаж могут доставить либо с вокзала на вокзал, либо адресно – от двери до двери. О том, каковы преимущества этой услуги и сколько она стоит, смотрите в сюжете:

Также сообщалось, что в Украине пустят новый поезд "Интерсити" из Киева в Черкассы.

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Укрзализныця билеты поезда Viber Telegram чат-бот

Источник: Сегодня

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