Крупный европейский лоукостер понес убытки на миллиард долларов

Британский лоукостер EasyJet, один из крупнейших в Европе, в 2020 финансовом году получил убыток получил убытки на 1,05−1,09 млрд долларов. Это случилось впервые за 25 лет существования авиаперевозчика. В связи с этим EasyJet обратился за помощью к британскому правительству.

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Об этом пишет The Guardian.

Только с сентября по июль 2020 года авиакомпания потеряла 62% пассажиров, если сравнивать с докарантинными объемами перевозок. Зимой 2020-2021 EasyJet планирует сэкономить, сосредоточившись только на выполнении самых прибыльных рейсов. Маршрутная сетка лоукостера сократится на три четверти.

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"Правительству Британии срочно необходимо принять индивидуальный пакет мер, чтобы гарантировать, что авиакомпании смогут поддержать восстановление экономики, когда это произойдет", - заявил исполнительный директор EasyJet Йохан Лундгрен.

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Напомним, многие авиакомпании продолжают оказываться от выполнения рейсов или сокращать их число. К примеру, недавно лоукостер Wizz Air отменил десятки авиарейсов из Украины. Изменения расписания пока что введены на месяц.

А о том, как в Европе ужесточают карантин, смотрите в сюжете:

Также сообщалось, что с 7 августа в Украине ввели авиационный сбор для пассажиров. Это предусмотрено законом о внесении изменений в Воздушный кодекс. С каждого пассажира, который летит в пределах Украины, взимается государственная пошлина в размере 0,5 доллара. На международных рейсах сумма составляет 2 доллара.

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