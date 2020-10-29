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Когда могут подорожать билеты на поезда: в "Укрзализныце" назвали сроки

29 октября, 15:11

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В ближайшее время тарифы на пассажирские перевозки останутся прежними

"Укрзализныця" (УЗ) не планирует повышать тарифы на пассажирские перевозки до конца первого квартала 2021 года. Но со второго квартала возможна индексация цен на билеты. При этом УЗ с 1 ноября примерно на 15% снизит стоимость билетов на места в вагонах первого класса "Интерсити" – "чтобы не перевозить воздух".

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Об этом заявил директор филиала "Пассажирская компания" УЗ Александр Перцовский, передает Интерфакс-Украина.

"Рассматриваем вариант, что со второй половины следующего года, со второго квартала возможна определенная индексация цен на пассперевозки", - сказал Перцовский.

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Впрочем, финального решения в отношении тарифов на следующий год еще нет, добавил он.

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Также, по словам Перцовского, компания введет дифференциацию цены в зависимости от срока покупки билетов – "чем раньше, тем дешевле".

Напомним, с 26 сентября "Укрзализныця" вернула в продажу билеты на поезда в города "красной зоны". Ранее компания прекращала продажу таких билетов, но была не согласен с тем, что для этого необходимость. Другие виды транспорта в УЗ считают еще более опасными, чем поезда.

Также сообщалось, что в Украине запустят новый поезд "Интерсити" из Киева в Черкассы.

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