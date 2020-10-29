Когда могут подорожать билеты на поезда: в "Укрзализныце" назвали сроки

"Укрзализныця" (УЗ) не планирует повышать тарифы на пассажирские перевозки до конца первого квартала 2021 года. Но со второго квартала возможна индексация цен на билеты. При этом УЗ с 1 ноября примерно на 15% снизит стоимость билетов на места в вагонах первого класса "Интерсити" – "чтобы не перевозить воздух".
Об этом заявил директор филиала "Пассажирская компания" УЗ Александр Перцовский, передает Интерфакс-Украина.
"Рассматриваем вариант, что со второй половины следующего года, со второго квартала возможна определенная индексация цен на пассперевозки", - сказал Перцовский.
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Впрочем, финального решения в отношении тарифов на следующий год еще нет, добавил он.
Также, по словам Перцовского, компания введет дифференциацию цены в зависимости от срока покупки билетов – "чем раньше, тем дешевле".
Напомним, с 26 сентября "Укрзализныця" вернула в продажу билеты на поезда в города "красной зоны". Ранее компания прекращала продажу таких билетов, но была не согласен с тем, что для этого необходимость. Другие виды транспорта в УЗ считают еще более опасными, чем поезда.
Также сообщалось, что в Украине запустят новый поезд "Интерсити" из Киева в Черкассы.
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