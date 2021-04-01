Киев закроют с 5 апреля? Как будут ходить поезда

Высадка и посадка пассажиров поездов в Киеве и Киевской области пока не будет ограничена, несмотря на то, что общественный транспорт переходит на работу по спецпропускам с 5 апреля. Расписание на железной дороге тоже остается без изменений – это касается как поездов дальнего следования, так и электричек.

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Об этом заявила "Укрзализныця".

В компании объяснили, что не будут вводить ограничения до соответствующего распоряжения специальных комиссий.

Напомним, в Украине изменили правила введения транспортных ограничений в красных зонах. Теперь запреты вводят не автоматически после попадания региона в список "красных", а по итогам решений специальных комиссий по каждой области.

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При этом в КГГА ранее заверили, что междугородний автотранспорт в Киеве будет работать даже во время жесткого карантина 5-16 апреля.

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А о том, как киевляне отреагировали на введение транспортных ограничений, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Видео: Сегодня

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