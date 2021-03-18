Киев закроют на въезд на время локдауна? Как на самом деле будут ходить поезда

Из-за объявления в Киеве трехнедельного локдауна с 20 марта по 9 апреля многие беспокоятся, что город закроют для железнодорожного сообщения. Но это не так, уверяют в "Укрзализныце" – движение поездов через столицу не будет ограничено.

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Как объяснили в компании, город не "закрывают", потому что ограничения введены на местном уровне. А в целом Киев остался в оранжевой зоне карантина. То же самое касается и Львова – все рейсы остаются такими же, как и до введения жесткого карантина, билеты тоже остаются в продаже.

"Запрет высадки и посадки возможен только при специальном указании Минздрава, тогда как Львовская и Киевская области по состоянию на 18 марта остаются в оранжевой зоне", – говорится в сообщении УЗ.

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Напомним, ограничения на продажу билетов и высадку/посадку пассажиров введены в четырех областях красной зоны – Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской. При этом назначаются специальные рейсы, чтобы люди могли выехать или въехать в красные зоны.

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К слову, столичные власти тоже подчеркивают, что введение локдауна юридически не переводит Киев в красную зону.

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