Каждый день из Киева в Прагу: SkyUp получил больше прав на рейсы

Существующие договоренности между Украиной и Чехией предусматривают, что авиакомпании каждой из стран могут летать из Киева в Прагу до 14 раз в неделю

Лоукостер SkyUp сможет ежедневно летать из Киева в Прагу / Фото: Коллаж: Сегодня

Лоукостер SkyUp сможет ежедневно летать из Киева в Прагу. Комиссия Госавиаслужбы расширила права авиакомпании.

Об этом пишет avianews.

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Дополнительные рейси для SkyUp стали возможными после того, как Госавиаслужба ограничила права МАУ.

Это сделали на основании действующего порядка предоставления и аннулирования прав на эксплуатацию воздушных линий. Если авиакомпания не использует права в течение 12 месяцев, их можно передать новой авиакомпании.

Компания МАУ продавала билеты только на четыре собственных рейса в неделю, хотя за авиакомпанией было закреплено 10 частот.

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SkyUp имел права на четыре перелета в неделю и с 23 сентября запустил рейсы Киев – Прага с частотой три раза в неделю. После нового решения квота на полеты маршрутом Киев – Прага распределена между МАУ и SkyUp поровну. Сейчас они могут совершать до семи рейсов в неделю.

Qatar Airways вернет в небо авиалайнеры-гиганты

Авиакомпания Qatar Airways планирует уже в ноябре вернуть авиалайнеры-гиганты Airbus A380.

По словам главы авиаперевозчика Аль-Бакера, час полета авиалайнера-гиганта стоит 26 000 долларов – 29 000 долларов, в то время как час полета Boeing 777-200ER – почти в два раза дешевле.

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Именно из-за цены Qatar Airways не планировала возвращать А380 на маршруты. В июле 2020 года авиакомпания заявила о прекращении полетов всех своих десяти A380. Причиной такого решения был низкий спрос на авиабилеты во время пандемии.

Но ситуация изменилась из-за проблем с другими авиалайнерами Airbus во флоте Qatar Airways – A350. Специалисты обнаружили ускоренную деградацию обшивки под краской на 13 самолетах. В результате инцидента авиационные власти Катара запретили эксплуатацию воздушных судов.

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