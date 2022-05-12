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Кассы Укрзализныци снова работают – где теперь можно купить билеты

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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12 мая, 19:48
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Главный украинский перевозчик возвращается к полноценной работе и реагирует на спрос
На некоторых украинских вокзалах можно снова покупать билеты в кассах
На некоторых украинских вокзалах можно снова покупать билеты в кассах / Фото: Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

Железнодорожники наблюдают увеличение пассажиропотока и для обеспечения желающих билетами, в некоторых городах возобновили работу касс на вокзалах.

Как сообщили в пресс-службе Укрзализныци, это также позволит пассажирам иметь альтернативу, учитывая "сохранение интереса российских оккупантов" к онлайн-сервисам перевозчика.

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Из-за активных боевых действий в областях, приостанавливали работу железнодорожных касс. По состоянию на 12 мая, снова можно купить билеты на 16 вокзалах и станциях по всей Украине.

"Мы планируем продолжить этот процесс в городах, которые будут уволены из-под российской оккупации. И не просто восстанавливать, а делать это максимально быстро, как в Чернигове", – заявили в компании.

Возобновление работы в Чернигове

Речь идет о том, что после обеспечения безопасности Чернигова от российских захватчиков 14 апреля, на следующее утро билетные кассиры снова вышли на работу. Четыре работницы компании убрали помещение и подготовили к возобновлению полноценной деятельности касс, а уже с 16 апреля начали обслуживать пассажиров и продавать билеты на региональный поезд.

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"Это и есть украинская жажда жизни: мы хотим работать, и вдыхать новые содержания в места, иссеченные злом, даже если нам это может дорого стоить", – отметили в Укрзализныце.

По информации перевозчика, в Украине возобновили работу 45% билетных касс, приостанавливавших функционирование в связи с вооруженной агрессией России. Каждый день их количество планируют увеличивать.

Предварительная продажа билетов

12 мая Укрзализныця открыла предварительную продажу билетов на поезда. Можно приобрести проездной документ на 20 дней заранее.

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Предварительная покупка билетов доступна на рейсы из разных населенных пунктов Украины. Больше всего поездов в списке – из Киева и в столицу, доступны также поезда из:

  • Днепра;
  • Ивано-Франковска;
  • Львова;
  • Ковеля;
  • Сум;
  • Кропивницкого;
  • Кременчуга.

Билеты можно заказать на официальном сайте перевозчика.

Ранее "Сегодня" писали, что в начале мая Россия нанесла ракетные удары по 6 железнодорожным станциям в центре и на западе Украины. Российские хакеры недавно также атаковали онлайн-сервисы по продаже билетов Укрзализныци.

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