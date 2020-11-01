Карантин в Украине: "Укрзализныця" закрывает продажу билетов из Ужгорода и еще 11 станций

Высадка пассажиров будет происходить, как и было раньше

С полуночи 2 ноября из-за нового карантинного зонирования "Укрзализныця" закрывает продажу билетов с 12 железнодорожных станций: Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетовка.

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Об этом говорится на сайте перевозчика.

Изменения коснутся поездов:

- № 601/602 Львов – Солотвино-1 (Тячев).

- № 17/18 Харьков – Ужгород;

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- № 81/82 Киев – Ужгород;

- № 107/108 Одесса – Ужгород;

- № 29/30 Киев – Ужгород;

- № 45/46 Ужгород – Лисичанск;

- № 3/4 Запорожье – Ужгород;

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- № 601/602 Львов – Солотвино-1 (Тячев).

- № 10/9 Мариуполь – Киев;

- № 84/83 Мариуполь – Киев;

- № 116/115 Киев – Бердянск.

- № 145/146 Киев – Измаил.

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- № 43/44 Ивано-Франковск – Киев;

- № 45/46 Ужгород – Лисичанск;

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- № 88/87 Ковель – Новоалексеевка;

- № 98/97 Ковель – Киев.

- № 43/44 Ивано-Франковск – Киев;

- № 45/46 Ужгород – Лисичанск;

- № 91/92 Львов – Киев;

- № 217/218 Киев – Рахов.

Указанные поезда проследуют через станции без посадки пассажиров, но высадка будет проводиться в установленном порядке.

В связи с ситуацией изменены маршруты следования поездов:

- № 17/18 Мукачево – Харьков – Ужгород (вместо Ужгород – Харьков – Ужгород)

- № 29/30 Мукачево – Харьков – Ужгород (вместо Ужгород – Киев – Ужгород)

- № 45/46 Батево-Пасс. – Лисичанск – Ужгород (вместо Ужгород – Лисичанск – Ужгород)

- № 3/4 Мукачево – Запорожье – Ужгород (вместо Ужгород – Запорожье – Ужгород)

- № 81/82 Чоп-Пас – Киев – Ужгород (вместо Ужгород – Киев – Ужгород)

- № 107/108 Чоп-Пасс. – Одесса – Ужгород (вместо Ужгород – Одесса – Ужгород).

Напомним, ранее перевозчик выступил против закрытия продажи билетов на поезда, отметив, что другие виды транспорта еще более опасны. Тогда открыть продажу билетов снова удалось раньше, чем было обновлено требования к карантинных зон.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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