Из-за загоревшегося Boeing остановлена эксплуатация 128 самолетов

После инцидента с пассажирским лайнером Boeing 777, у которого во время рейса а штатом Колорадо в США отказал двигатель, полеты 128 таких самолетов в мире были приостановлены.

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Об этом сообщает BBC.

Компании, которые решили "приземлить" такие самолеты – это United Airlines (США), All Asiana Airlines, Korean Air (Южная Корея), Nippon Airways и Japan Airlines (Япония).

Напомним, что 21 февраля у Boeing 777 авиакомпании United Airlines, на борту которого находился 241 человек, отказал двигатель во время рейса Денвер – Гонолулу. Лайнер безопасно вернулся в аэропорт вылета и никто не пострадал, однако крупный обломок обшивки упал в непосредственной близости от жилых домов.

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В Boeing допускают, что неполадка может касаться всех самолетов этой модели, которые были выпущены с определенным типом двигателя.

"До окончания расследования мы рекомендуем приостановить использование 69 находящихся в эксплуатации и 59 находящихся на хранении самолетов 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112", – заявили после этого в Boeing.

Федеральное авиационное управление США уже начало расследование и встретилось с представителями авиастроителя.

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