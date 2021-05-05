Испанская бюджетная авиакомпания возобновит полеты из Киева в Барселону

В системе бронирования уже доступны билеты от 39 евро в одну сторону и от 79 туда-обратно

Испанская бюджетная авиакомпания Vueling, которая входит в холдинг International Airlines Group, намерена возобновить полеты из Барселоны в Киев.

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Об этом сообщает издание Lowcost.ua.

С 16 июля рейсы будут выполняться из Международного аэропорта "Киев" им. Игоря Сикорского (Жуляны) три раза в неделю – по средам, субботам и воскресеньям из Киева и по вторникам, пятницам и субботам – из Барселоны. Билеты уже доступны в системе бронирования авиакомпании от 39 евро в одну сторону и от 79 туда-обратно. Но дешевый билет предусматривает, что взять с собой в дорогу вы сможете только 10 кг багажа.

Авиакомпания приостановила выполнение рейсов из Киева в Барселону в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Тогда же пришлось закрыть прямые рейсы Vueling из Киева в Рим.

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Сейчас билеты из Киева в Барселону также предлагают Ryanair и отечественные SkyUp Airlines и "Международные авиалинии Украины".

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Напомним, Vueling Airlines попала в список худших авиакомпаний 2019 года. Там же оказались Ryanair, British Airways, Wizz Air и TUI Airways. Рейтинг составило издание The Sun на основе ежегодного опроса 6500 пассажиров самолетов.

Также говорилось, что авиакомпания Vueling осуществляла перелеты по маршруту Киев – Барселона еще в 2015-м, однако стоимость билета стартовала от 2415 грн, то есть была чуть выше 100 евро по тогдашнему курсу.