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Иностранцы забросили Украину. Откуда все еще едут? (инфографика)

2 марта, 15:30

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Пандемия коронавируса серьезно ударила по количеству поездок

В Украину за 2020 год въехали 3,38 млн иностранцев. Если сравнивать с 2019 годом, когда страну посетило 13,7 млн иностранных граждан, произошел спад в четыре раза. Разумеется, это связано в первую очередь с карантинными ограничениями, в том числе временным закрытием границ Украины на въезд для иностранцев.

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Об этом сообщило Госагентство развития туризма (ДАРТ).

Больше всего иностранных посетителей прибыло из таких стран:

  • Молдова – более 930 тыс. (в четыре раза меньше, чем годом ранее);
  • Беларусь – около 464 тыс. (в пять раз меньше);
  • Россия – более 390 тыс. (в 5,4 раза меньше);
  • Румыния – 229 тыс. (в три раза меньше);
  • Турция – 149 тыс. (вдвое меньше).
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Иностранцы забросили Украину. Откуда все еще едут? (инфографика)

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Объем перевозок в аэропортах Украины составил 8,66 млн пассажиров – в 2,8 раза меньше, чем годом ранее. Иностранцев, которые прилетели в Украину на самолете, насчитали 702,76 тыс. человек.

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Напомним, с 1 марта Грузия открыла воздушные границы для туристов Украины. Какие есть ограничения, и следует ли уже планировать поездку, рассказывали новости "Сегодня":

Видео: Сегодня

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туризм туристы иностранцы путешествия Украина въезд

Источник: Сегодня

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