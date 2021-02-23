Инфографика. Что нужно, чтобы взять собаку в поезд?

Чтобы перевезти собаку в украинском поезде, понадобится багажная квитанция и ветеринарный документ. Но это еще не все правила.
"Укрзализныця" напомнила обо всех нюансах перевозки собак в поездах.
Что нужно перед посадкой?
- Багажная квитанция. Важно, что лицам с инвалидностью с нарушением зрения разрешается брать собаку-поводыря в вагоны всех категорий без дополнительной платы, но на коротком поводке.
- Ветеринарный документ.
- Жесткая переноска с водонепроницаемым дном для собак до 45 см в холке.
- Намордник и поводок для собак более 45 см в холке.
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В каких поездах можно возить собак?
- Собак можно перевозить в поездах и вагонах всех категорий. Но в СВ это возможно только при условии выкупа всех свободных мест.
- Крупных собак перевозят в отдельном купе, а в региональных поездах – только в крайних тамбурах первого и последнего вагона под наблюдением хозяина.
Как себя вести во время поездки?
- Маленьких собак в переносках необходимо держать в местах для ручной клади.
- Хозяева должны придерживаться санитарно-гигиенических требований.
Напомним, ранее новости "Сегодня" также разбирались, действительно ли поезда в Украине стали ездить медленнее. Для этого корреспонденты провели эксперимент:
Кроме того, мы рассказывали, какие права есть у пассажиров поезда.
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