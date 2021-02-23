Українська
$ 27,93
33,89
  1. Новости экономики
  2. Новости транспорта

Инфографика. Что нужно, чтобы взять собаку в поезд?

23 февраля, 10:10

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Перевозить питомцев можно во всех поездах, но для некоторых категорий есть особые условия

Чтобы перевезти собаку в украинском поезде, понадобится багажная квитанция и ветеринарный документ. Но это еще не все правила.

Реклама

"Укрзализныця" напомнила обо всех нюансах перевозки собак в поездах.

В тренде
В Украине дорожает валюта: официальный курс доллара и евро

Что нужно перед посадкой?

  • Багажная квитанция. Важно, что лицам с инвалидностью с нарушением зрения разрешается брать собаку-поводыря в вагоны всех категорий без дополнительной платы, но на коротком поводке.
  • Ветеринарный документ.
  • Жесткая переноска с водонепроницаемым дном для собак до 45 см в холке.
  • Намордник и поводок для собак более 45 см в холке.

Читайте также: В Украине появятся поезда со скоростью 350 км/ч. Список маршрутов

В каких поездах можно возить собак?

  • Собак можно перевозить в поездах и вагонах всех категорий. Но в СВ это возможно только при условии выкупа всех свободных мест.
  • Крупных собак перевозят в отдельном купе, а в региональных поездах – только в крайних тамбурах первого и последнего вагона под наблюдением хозяина.

Как себя вести во время поездки?

  • Маленьких собак в переносках необходимо держать в местах для ручной клади.
  • Хозяева должны придерживаться санитарно-гигиенических требований.
Реклама

Напомним, ранее новости "Сегодня" также разбирались, действительно ли поезда в Украине стали ездить медленнее. Для этого корреспонденты провели эксперимент:

Кроме того, мы рассказывали, какие права есть у пассажиров поезда.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Укрзализныця собака поезда правила перевозки

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Эксперт рассказал, как
Эксперт рассказал, как "Укравтодор" сломал договорняки и откатыТранспорт
Украинцы жалуются на клопов и тараканов в поездах. Мы проверили слухи
Украинцы жалуются на клопов и тараканов в поездах. Мы проверили слухиТранспорт
Кубраков анонсировал начало строительства окружной дороги в Киеве
Кубраков анонсировал начало строительства окружной дороги в КиевеТранспорт
В Украине появятся поезда со скоростью 350 км/ч. Список маршрутов
В Украине появятся поезда со скоростью 350 км/ч. Список маршрутовТранспорт
"Большая стройка" продолжается: что сделают в 2021 годуТранспорт
В Украине появится Национальная государственная авиакомпания
В Украине появится Национальная государственная авиакомпанияТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять