Германия меняет правила проезда: кто может воспользоваться льготами

Льготы будут действовать на большинство видов общественного транспорта

Уникальный тариф действует только летом / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Отныне украинские переселенцы и другие иностранцы в Германии смогут передвигаться по стране только за 9 евро (288 грн ориентировочно) в месяц. Для этого стоит только приобрести проездной BahnCard 100 light. Такая возможность будет с 1 июня по 31 августа.

Об этом информирует Deutsche Welle.

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На такой шаг немецкое правительство пошло, чтобы смягчить резкое подорожание топлива и рост цен на продукты в стране, что спровоцировано войной в Украине. Также правительство пытается таким образом стимулировать людей меньше пользоваться собственными машинами.

Как пользоваться проездным?

Приобрести проездной можно на конкретный календарный месяц лета. Даже если вы приобрели его в середине июня, воспользоваться им сможете только до конца июня. На июль придется покупать новый билет.

Купить "BahnCard 100 light" можно:

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в автоматах с билетами;

на стойках обслуживания пассажиров;

у сотрудников в автобусах и поездах;

через приложения DB Navigator (в Мюнхене), HVV App и HVV Switch App (в Гамбурге), BVG Fahrinfo-App, BVG Ticket-App и Jelbi (в Берлине), KVB (в Кельне), VVS (в Штутгарте);

на сайте betterweiter.

Имея проездной на руках, вы можете передвигаться по любому транспорту, который курсирует на малые расстояния и входит в сеть ÖPNV: автобусы, метро, городские электрички, пригородные электрички, трамваи и региональные поезда. При этом разрешено производить неограниченное количество пересадок в любом городе Германии.

Водителям в Германии ограничат скорость

Руководство Евросоюза выступило с инициативой ввести ограничение скорости на немецких автобанах до 130 км в час. Таким образом хотят снизить потребление топлива в Германии.

Призывы ограничить скорость на автобанах звучат давно, однако если сначала шла речь о безопасном движении на дороге, то сейчас ситуация ориентирована на нынешние реалии, а именно подготовку к эмбарго на российскую нефть. Заметим, ее импорт планируют прекратить до конца 2022 года. Так что уменьшение потребления бензина и дизеля поможет легче преодолеть сложный период.

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Сначала, конечно, ограничение будет временным, чтобы этот вопрос тщательно изучить, а впоследствии разрешенную скорость на автомагистралях могут уменьшить и в других странах ЕС.

Раньше мы рассказывали, что в Польше создали уникальный автобус, а также писали, во сколько обойдется квартира в новостройке Германии.