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Эвакуация продолжается: куда можно выехать поездами "Укрзализныци" 21 марта

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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21 марта, 09:40
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Рассказываем, как выехать в безопасную точку страны или за границу поездом "Укрзализныци" 21 марта
Актуальный график эвакуационных рейсов "Укрзализныци"
Актуальный график эвакуационных рейсов "Укрзализныци" / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" назначила дополнительные эвакуационные поезда для вывоза украинцев в безопасные области или вообще за границу.

График движения эвакуационных рейсов на 21 марта компания обнародовала на своем сайте.

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Эвакуационные поезда на понедельник, 21 марта:

  • 19:13 – Киев – Хелм;
  • 11:30 – №209/210 Харьков – Ивано-Франковск;
  • 10:30 – №901/902 Днепр – Хелм;
  • 13:00 – 271/270 Краматорск – Львов;
  • 16:00 – 273/272 Краматорск – Львов;
  • 22:32 – Одесса – Ужгород;
  • 14:00 – 5501 Новозолотаровка – Славянск;
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр.

Международные эвакуационные рейсы на 21 марта:

  • 10:30 – №901/902 Днепр-Хелм;
  • 12:12 – №7609/7610 Львов – Пшемысль;
  • 14:00 – №7623 Львов – Госграница с Польшей;
  • 15:40 – №7611/7612 Львов – Пшемысль;
  • 17:00 – №7616/7617 Львов – Хелм;
  • 19:13 – №67/68-910/909 Киев – Варшава/Киев-Хелм;
  • 19:55 – №7601/7602 Львов – Пшемысль;
  • 11:35 №8661 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице (прибытие 13:49);
  • 16:50 №961 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице (прибытие 18:13);
  • 16:50 №961 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице (прибытие 18:13);
  • 23:23 Одесса – Измаил – Исакча (Румыния);
  • 14:07 №749 Киев – Вена.

Также в течение дня курсируют 9 пар поездов Чоп — Захонь с интервалом в 3 часа, однако рейс регулярный и стоимость билета на него составляет 102 грн (в зависимости от курса евро).

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"Укрзализныця" снова открывает продажу билетов

Все нерегулярные эвакуационные являются бесплатными, однако с 21 марта "Укрзализныця" возвращает платный проезд на рейсы, которые едут с запада едут в центр, к востоку и югу, а также в определенные страны.

"Сегодня" также писали, что некоторые страны ЕС сделали бесплатным проезд в железнодорожном транспорте для украинцев и рассказывали, как правильно эвакуировать животное .

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