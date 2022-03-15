Эвакуационные рейсы "Укрзализныци": как добраться до Польши, Венгрии и Словакии

Рассказываем, как можно покинуть страну по железной дороге 15 марта

Эвакуационные рейсы за границу / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" 15 марта продолжает отправлять эвакуационные поезда за границу, чтобы увезти украинцев подальше от боевых действий.

О расписании и направлениях движения компания сообщила на своем сайте.

Реклама

Рейсы в Польшу

10:30 – №907/908 Днепр – Хелм.

12:12 – №7609 Львов – Пшемысль.

15:40 – №7611 Львов – Пшемысль.

16:00 – №912/911 Запорожье-1 – Хелм.

17:00 – Львов – Хелм.

18:22 – №38/36-35/37 Одесса-Главная – Пшемысль.

19:13 – №67/68 Киев-Пас – Варшава.

19:55 – №7601 Львов – Пшемысль.

Рейсы в Словакию

11:35 №8661 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице (прибытие 13:49).

16:50 №961 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице (прибытие 18:13).

Рейсы в Венгрию

В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 9 пар поездов Чоп – Захонь (Венгрия)

12:30 Мукачево – Будапешт.

Рейсы в Румынию

23:23 Одесса – Измаил – Тульча (Румыния).

Бесплатный проезд для украинцев

В 11 странах Европы ввели бесплатный проезд на железной дороге для украинцев. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно показать паспорт.

Бесплатный проезд в муниципальном транспорте Вены ввела Австрия.

Реклама

В Бельгии перевозят украинцев без платы за проезд в любой пункт на поездах SNCB, скоростных TGV и Thalys, Eurostar. Билеты выдают в международных кассах и терминалах вокзала Brussels – Midi.

Для украинцев действует предложение бесплатного проезда по всей территории Венгрии на поездах MAV-START, по всем маршрутам в Грузии, по рейсам Deutche Bahn из Польши в Германию.

Нидерланды предоставляют украинцам билет на день, который действует 24 часа и подходит для посадки на любой поезд.

Реклама

Поляки перевозят украинцев 2-м классом по территории страны в поездах TLK и IC PKP Intercity. Билет выдают на кассе или кондуктор.

В Словакии граждане Украины могут воспользоваться услугами железнодорожной компании ZSSK и автобусного перевозчика Slovak Lines. В Финляндии для украинцев предложение действует от железнодорожного перевозчика VR, во Франции – на поездах SNFC.

По Чехии украинцам предоставили бесплатный проезд на транспорте Leo Express и CD. Последняя также осуществляет гуманитарные рейсы от границ Украины с Польшей и Словакией на территорию Чехии.

Раньше мы писали, какие эвакуационные рейсы запустила "Укрзализныця" по территории Украины.

Также мы рассказывали, что ждет украинских переселенцев в Польше, и как в целом оформить статус беженца.