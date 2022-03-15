Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости транспорта

Эвакуационные рейсы "Укрзализныци": как добраться до Польши, Венгрии и Словакии

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 марта, 08:49
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, как можно покинуть страну по железной дороге 15 марта
Эвакуационные рейсы за границу
Эвакуационные рейсы за границу / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" 15 марта продолжает отправлять эвакуационные поезда за границу, чтобы увезти украинцев подальше от боевых действий.

О расписании и направлениях движения компания сообщила на своем сайте.

Реклама

Рейсы в Польшу

  • 10:30 – №907/908 Днепр – Хелм.
  • 12:12 – №7609 Львов – Пшемысль.
  • 15:40 – №7611 Львов – Пшемысль.
  • 16:00 – №912/911 Запорожье-1 – Хелм.
  • 17:00 – Львов – Хелм.
  • 18:22 – №38/36-35/37 Одесса-Главная – Пшемысль.
  • 19:13 – №67/68 Киев-Пас – Варшава.
  • 19:55 – №7601 Львов – Пшемысль.

Рейсы в Словакию

  • 11:35 №8661 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице (прибытие 13:49).
  • 16:50 №961 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице (прибытие 18:13).

Рейсы в Венгрию

В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 9 пар поездов Чоп – Захонь (Венгрия)

  • 12:30 Мукачево – Будапешт.

Рейсы в Румынию

  • 23:23 Одесса – Измаил – Тульча (Румыния).

Бесплатный проезд для украинцев

В 11 странах Европы ввели бесплатный проезд на железной дороге для украинцев. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно показать паспорт.

Бесплатный проезд в муниципальном транспорте Вены ввела Австрия.

Реклама

В Бельгии перевозят украинцев без платы за проезд в любой пункт на поездах SNCB, скоростных TGV и Thalys, Eurostar. Билеты выдают в международных кассах и терминалах вокзала Brussels – Midi.

Для украинцев действует предложение бесплатного проезда по всей территории Венгрии на поездах MAV-START, по всем маршрутам в Грузии, по рейсам Deutche Bahn из Польши в Германию.

Нидерланды предоставляют украинцам билет на день, который действует 24 часа и подходит для посадки на любой поезд.

Реклама

Поляки перевозят украинцев 2-м классом по территории страны в поездах TLK и IC PKP Intercity. Билет выдают на кассе или кондуктор.

В Словакии граждане Украины могут воспользоваться услугами железнодорожной компании ZSSK и автобусного перевозчика Slovak Lines. В Финляндии для украинцев предложение действует от железнодорожного перевозчика VR, во Франции – на поездах SNFC.

По Чехии украинцам предоставили бесплатный проезд на транспорте Leo Express и CD. Последняя также осуществляет гуманитарные рейсы от границ Украины с Польшей и Словакией на территорию Чехии.

Раньше мы писали, какие эвакуационные рейсы запустила "Укрзализныця" по территории Украины.

Также мы рассказывали, что ждет украинских переселенцев в Польше, и как в целом оформить статус беженца.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Нет денег на аренду? Как украинским беженцам найти бесплатное жилье София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич В России стоимость фальшивого украинского паспорта выросла втрое — сколько теперь стоит подделка Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Евгения Пласконь Сдержанная позиция? Кулеба назвал страну, не желающую отказываться от ресурсов из РФ Евгения Пласконь · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Финанс-дайджест
Больше новостей
Автор
Андрей Гаценко

Андрей Гаценко

Ведущий редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Цитата дня

Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
Что будет дальше?
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

38377.13

Dogecoin (DOGE)

0.11

Ethereum (ETH)

2518.7

Litecoin (LTC)

102.88

Ripple (XRP)

0.75

Купить криптовалюту
Послевоенная помощь
"План Маршалла" для Украины
Что будет после войны?
Наши ангелы-хранители

Сержант Дерусова Инна Николаевна - старший боевой медик. С начала вторжения российских войск выполняла задачи в городе Ахтырка Сумской области: спасла более 10 украинских военнослужащих, вытащив их из-под вражеского огня. Погибла от артиллерийских обстрелов оккупантов, оказывая помощь раненым. Первая женщина – Герой Украины, которой это звание присвоено посмертно.

Герої не вмирають!
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
Истории подвигов
Старший лейтенант Гуцул Владимир. Этот боевой офицер еще до российского вторжения был награжден орденом "За мужество". Теперь он получил "Золотую Звезду" и звание Герой Украины. Благодаря его героическим действиям в Херсонской области удалось уничтожить 25 единиц техники врага и около 300 оккупантов.
Слава Україні!
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять