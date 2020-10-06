Египет изменил правила въезда для туристов

Правительство Египта с 1 ноября 2020 года по 30 апреля 2021 года отменяет визовый сбор для туристов. Упрощение правил въезда распространяется на популярные среди отдыхающих регионы страны:
- Южный Синай;
- Красное море;
- Луксор;
- Асуан.
Об этом сообщило посольство Украины в Египте.
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В большинстве случаев туристы должны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до въезда в Египет. Это требование не распространяется на такие города:
- Хургада;
- Шарм эль-Шейх;
- Марса-Алам;
- Таба.
Там тестирование можно пройти в аэропортах.
Напомним, ранее новости "Сегодня" узнали, что изменилось в отелях Египта после начала коронавирусной пандемии.
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