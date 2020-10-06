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Египет изменил правила въезда для туристов

6 октября, 13:48

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Путешественникам позволили сэкономить, но это временная мера

Правительство Египта с 1 ноября 2020 года по 30 апреля 2021 года отменяет визовый сбор для туристов. Упрощение правил въезда распространяется на популярные среди отдыхающих регионы страны:

  • Южный Синай;
  • Красное море;
  • Луксор;
  • Асуан.
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Об этом сообщило посольство Украины в Египте.

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В большинстве случаев туристы должны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до въезда в Египет. Это требование не распространяется на такие города:

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  • Хургада;
  • Шарм эль-Шейх;
  • Марса-Алам;
  • Таба.

Там тестирование можно пройти в аэропортах.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" узнали, что изменилось в отелях Египта после начала коронавирусной пандемии.

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отдых Египет визы туристы сборы въезд

Источник: Сегодня

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