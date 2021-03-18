Для детей – отдельная еда: в поездах "Интерсити" обновили меню

В украинских поездах "Интерсити" изменилась кухня. С 18 марта привычные для украинцев ланч-боксы представлены уже в трех видах – мясной, вегетарианский и детский. Цена – 140 гривен.

"Запускается детский ланч-бокс. Туда идут разноцветные макароны для детей, чтобы было интересно есть и разглядывать, небольшая пита, куриная отбивная. Во втором контейнере – вегетарианский ролл с сыром фета и банановый пирог на десерт", – рассказал новостям "Сегодня" бариста Кирилл Якубенко.

Реклама

Изменились и ланч-боксы для взрослых. В них теперь добавляют типичные региональные вкусности в зависимости от сезона и направления.

Видео: Сегодня

Заказать блюда обновленного меню заранее на сайте пока не получится, но к апрелю эта функция тоже станет доступной.

Напомним, также в Украине перекраивают расписание поездов. Новые маршруты будут вводить в три этапа. Кроме того, "Укрзализныця" оптимизирует и маршруты существующих составов. В частности, некоторые поезда изменят время прибытия/отправления, к некоторым добавятся новые остановки.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама