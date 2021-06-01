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Дело об экспрессе в аэропорт Борисполь – САП отчиталась о ходе расследования

1 июня, 10:15

Виталий Семченко Виталий Семченко

Следующее судебное заседание назначено на 4 июня 2021 года

Дело об экспрессе в аэропорт Борисполь

Дело об экспрессе в аэропорт Борисполь / Фото: Мила Князьская-Ханова

31 мая состоялось судебное заседание по делу о хищении государственных средств ГП "Нацпроект "Воздушный экспресс".

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Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

"В судебном заседании коллегия судей ВАКС продолжила исследование письменных доказательств, предоставленных прокурором, а также исследовала шесть томов материалов", – сказано в сообщении.

Следующее заседание назначено на 4 июня 2021 года.

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Бывший руководитель ГП "Нацпроект "Воздушный экспресс" и владелец частного предприятия подозреваются в завладении и растрате 127 млн гривен, полученных государством по кредитному договору от Экспортно-импортного банка Китая для строительства железнодорожного сообщения между аэропортом "Борисполь" и Киевом.

Как сообщалось ранее, "Борисполь" в первые четыре месяца 2021 года начал восстанавливать пассажиропоток с помощью чартерных авиарейсов, которыми в основном летают украинские туристы.

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