Что делать, чтобы пустили в самолет: 6 простых правил для пассажиров

Окончательное решение о судьбе путешественника чаще всего принимают представители авиакомпании; они имеют право проверить справки

Пандемия COVID-19 внесла серьезные коррективы в работу авиакомпаний, а у путешественников появились новые заботы. Не редкими стали ситуации, когда пассажирам отказывают в посадке на рейс прямо на стойке регистрации. Поэтому в аэропорту "Борисполь" объяснили, каких правил нужно придерживаться, чтобы избежать неприятностей.

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Как избежать неприятностей при регистрации на рейс:

Перед тем как приобрести билет, проверьте условия пересечения границы и пребывания в стране прилета. Используйте официальные источники информации, например, справочником Министерства иностранных дел Украины, госпорталом VisitUkraine, сайтом IATA с актуальными требованиями въезда в пункт назначения. Заранее проверьте правила перелета на сайте именно той авиакомпании, которой летите. Правила могут меняться. За 24 часа до вылета еще раз проверьте наличие всех необходимых документов для путешествия и перечитайте условия пересечения границы и пребывания в стране прилета. Запланируйте выезд из дома заранее, чтобы иметь достаточно времени на дорогу в аэропорт и прохождение формальностей. Прибывать в терминал лучше за 3-4 часа до запланированного отправления рейса. По требованию предъявите документы на выезд, въезд, транзит, состояние здоровья и другие документы, которые требуются законами. Это формальность, которую проходят все, а не личная прихоть работника.

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Кроме того, на стойке регистрации не всегда работают сотрудники аэропорта – регистрировать может и представитель частной компании. Они имеют право проверять визы, разрешения и справки, авиаперевозчик. И именно представители авиакомпаний принимают решение, пускать или не пассажира на борт.

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Напомним, ранее лоукостер внезапно закрыл продажу билетов на 15 рейсов из Украины. Пассажиры, которые уже купили билеты, смогут оформить возврат – или через саму авиакомпанию, или через своих агентов.

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К слову, в самолете Ryanair пьяный пассажир подрался с экипажем из-за просьбы надеть маску:

Видео: Twitter/MennoSwart

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