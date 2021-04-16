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Что делать, чтобы пустили в самолет: 6 простых правил для пассажиров

16 апреля, 15:57

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Окончательное решение о судьбе путешественника чаще всего принимают представители авиакомпании; они имеют право проверить справки

Пандемия COVID-19 внесла серьезные коррективы в работу авиакомпаний, а у путешественников появились новые заботы. Не редкими стали ситуации, когда пассажирам отказывают в посадке на рейс прямо на стойке регистрации. Поэтому в аэропорту "Борисполь" объяснили, каких правил нужно придерживаться, чтобы избежать неприятностей.

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Как избежать неприятностей при регистрации на рейс:

  1. Перед тем как приобрести билет, проверьте условия пересечения границы и пребывания в стране прилета.
  2. Используйте официальные источники информации, например, справочником Министерства иностранных дел Украины, госпорталом VisitUkraine, сайтом IATA с актуальными требованиями въезда в пункт назначения.
  3. Заранее проверьте правила перелета на сайте именно той авиакомпании, которой летите.
  4. Правила могут меняться. За 24 часа до вылета еще раз проверьте наличие всех необходимых документов для путешествия и перечитайте условия пересечения границы и пребывания в стране прилета.
  5. Запланируйте выезд из дома заранее, чтобы иметь достаточно времени на дорогу в аэропорт и прохождение формальностей. Прибывать в терминал лучше за 3-4 часа до запланированного отправления рейса.
  6. По требованию предъявите документы на выезд, въезд, транзит, состояние здоровья и другие документы, которые требуются законами. Это формальность, которую проходят все, а не личная прихоть работника.

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Кроме того, на стойке регистрации не всегда работают сотрудники аэропорта – регистрировать может и представитель частной компании. Они имеют право проверять визы, разрешения и справки, авиаперевозчик. И именно представители авиакомпаний принимают решение, пускать или не пассажира на борт.

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Напомним, ранее лоукостер внезапно закрыл продажу билетов на 15 рейсов из Украины. Пассажиры, которые уже купили билеты, смогут оформить возврат – или через саму авиакомпанию, или через своих агентов.

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К слову, в самолете Ryanair пьяный пассажир подрался с экипажем из-за просьбы надеть маску:

Видео: Twitter/MennoSwart

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