Цены от 5 евро. Лоукостеры Ryanair и Wizz Air устроили летнюю распродажу билетов

Авиакомпании-лоукостеры начали продажи билетов со скидками, Ryanair объявил акцию на месяц, а Wizz Air – до конца дня

Фото: Cheapest trip

Ирландский лоукостер Ryanair затеял летнюю распродажу билетов на три десятка направлений. Акиция будет действовать до 7 августа. Однако за это время можно приобрести билеты по сниженным ценам не только на ближайший месяц, а до октября.

Об этом сообщает today.ua.

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Воспользоваться акционными билетами смогут пассажиры, которые будут вылетать рейсами Ryanair из Одессы, Львова, Херсона, а также из столичного аэропорта Борисполь. Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании.

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Стоимость билетов стартует от 4,99 евро. За такую цену можно будет долететь в один конец из Львова в Турин, Вроцлав и Лондон.

Из Борисполя дешевые вылеты запланированы в Братиславу, Гданьск, Дюссельдорф и Краков. На эти направления билеты будут стоить от 7,99 евро.

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По такой же цене, 7,99, из Одессы можно будет вылететь в Катовице.

Из Херсона в Краков можно будет долететь за 19,99 евро.

Тем временем, как сообщает Lowcost Avia.com.ua, лоукост-авиакомпания Wizz Air предлагает своим пассажирам 25% скидки на отдельные рейсы, в том числе на рейсы из и в Украину.

Предложения действуют до 23:59 6 июня по центральноевропейскому времени. Скидка до 25% действительна только для бронирований через веб-сайт wizzair.com или мобильное приложение WIZZ. Период путешествия ограничен: все перелеты нужно осуществить до 31 июля 2021.

Ранее лоукостеры Wizz Air и Ryanair показали себестоимость перевозок.

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