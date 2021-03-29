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"Большая стройка" под Киевом: на трассе М-01 стартовал капремонт

29 марта, 10:43

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В последний раз дорогу ремонтировали в 1998 году

"Укравтодор" приступил к капитальному ремонту трассы международного значения М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи, как только позволили погодные условия. Протяженность трассы в пределах Киевской области составляет 42 км. Еще 37 км этой же дороги ремонтируются в Черниговской области.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодора".

Известно, что в данный момент в рамках президентской программы "Большая стройка" уже начались фрезерование на 57-м км и устройство основания дорожной одежды с применением метода холодного ресайклинга на 54-м км трассы в населенном пункте Семиполки.

Видео: Укравтодор

По данным "Укравтодора", ремонт будет проведен на обходе города Бровары протяженностью 19 км, а также на отрезке между крайним пунктом обхода Броваров и границей Киевской и Черниговской областей. Протяженность этого участка в пределах Броварского района – 25 км.

Всего в ходе капитального ремонта на трассе М-01 подрядная организация "AzVirt" LLC восстановит и усилит дорожное покрытие, отремонтирует путепроводы, установит новые дорожные знаки, нанесет разметку и установит наружное освещение.

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Капитальный ремонт трассы М-01 реализуется за счет кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка в рамках проекта "Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подходах к г. Киев".

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Технический надзор за ходом выполнения работ осуществляет корейская компания FIDIC – Dongsung Engineering CO., LTD.

По плану, проект должен быть реализован в течение двух лет.

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В последний раз трассу М-01 протяженностью 223,1 км ремонтировали в 1998 году. Она проходит через Киевскую и Черниговскую области до КПП "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью.

В пределах Киевской области трасса имеет протяженность 42 км, она будет отремонтирована полностью.

Напомним, недавно заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил, что в Украине до конца 2023 года планируется восстановить всю сеть общегосударственных дорог.

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