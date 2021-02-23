"Большая стройка": международные партнеры готовы вкладываться в украинскую инфраструктуру

Частные инвесторы могут вложить несколько миллиардов долларов

В партнерстве "Укравтодора" и международных финансовых организаций присутствует положительная динамика, поэтому частные инвесторы и инвестиционные организации готовы к покупке облигаций, выпускаемых Украиной. Ожидается, что объем инвестиций, привлеченных под государственные гарантии, составит несколько миллиардов долларов от частных инвесторов со всего мира.

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Об этом заявил генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала во время форума "Украина 30. Инфраструктура".

"Частные инвесторы и инвестиционные организации готовы к покупке облигаций, выпускаемых Украиной и государственными предприятиями, такими как "Укрзализныця", "Укрэнерго", "Укравтодор", – сказал Фиала.

Со своей стороны заместитель главы ЕБРР в Украине Марк Магалецкий рассказал о будущем дорожное строительство в Украине с участием банка:

"В прошлом году мы подписали вместе с Европейским инвестиционным банком финансовые сделки на 900 млн евро, и начали внедрение нового, пятого проекта с Укравтодором, который будет включать завершение строительства автомагистрали Киев – Одесса", – отметил Магалецкий.

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По его словам, важным компонентом этой программы является разработка и имплементация комплексной антикоррупционной программы для "Укравтодора" и реформа процедуры закупок.

Около 5 млрд евро в инфраструктуру страны инвестировал Европейский инвестиционный банк. Финансисты уверены, что хорошая инфраструктура станет толчком для развития частного сектора, отметил на форуме глава представительства ЕИБ в Украине Жан-Эрик Де Загон.

"Говоря о транспорте, мы смотрим на две вещи: первое – объединение Украины хорошей транспортной сетью; второе – объединение Украины и ЕС хорошей транспортной сетью. Одним из наших приоритетов является финансирование именно "зеленой" программы, экологически чистый транспорт", – сообщил Загон.

Как известно, глава "Укравтодора" Александр Кубраков анонсировал создание акционерного общества, которое будет заниматься привлечением долгосрочного финансирования. АО станет своеобразным фондом программы "Большая стройка" и будет привлекать дешевые долгосрочные кредиты под государственные гарантии.

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Также заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко отмечал, что целью организаторов "Большой стройки" станет превышение результатов прошлого года.

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