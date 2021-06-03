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"Автомагистраль-Юг" завершает "Большую стройку" на "катастрофической" трассе Р-33 в Одесской области

3 июня, 20:24

Денис Беспалов Денис Беспалов

В Украине продолжается "Большая стройка", активная стройка идет в Одесской области

В Украине идет "Большая стройка"

В Украине идет "Большая стройка"

Восстановление участка трассы Р-33 Винница-Турбов-Гайсин-Балта-Большая Михайловка в Одесской области, ремонт которой проходит в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", будет закончено уже в июне.

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Об этом сообщается на официальной странице "Большой стройки" в Facebook.

В настоящее время на участке км 369+802 – км 378+505 от села Ангелиновка в направлении села Розаливка компания-подрядчик "Автомагистраль-Юг" уже начала укладку верхнего слоя из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси.

Общая протяженность отрезка составляет 8,7 км. Работы здесь начались в марте, и за это время подрядчик удалил кустарники и мелколесье, распушил покрытие, устроил усиленную основу по технологии "холодного ресайклинга", а также нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси.

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Как отмечают в "Автомагистрали-Юг", работы идут с опережением графика. На объекте осталось устроить съезды и примыкания, установить дорожные знаки и нанести разметку.

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В ремонте дороги задействованы 90 работников и 55 единиц спецтехники.

Трасса Р-33 протяженностью 358,9 км проходит через густонаселенные районы Одесской и Винницкой областей и заканчивается возле международного пункта пропуска Кучурган на границе с Республикой Молдова. Восстановленная трасса позволит обеспечит комфортное сообщение между двумя областями.

Как отмечается, в последние годы автодорога находилась в катастрофическом состоянии из-за значительных и многочисленных деформаций дорожного покрытия.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил, что восстановление дорог местного значения является приоритетным в 2021 году.

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Более подробно читайте в материале "Большая стройка" продолжается: что сделают в 2021 году.

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