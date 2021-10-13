ЕС не поддерживал закон об олигархах, – экс-посол Украины в США

ЕС аккуратно намекает, что процесс деолигархизации правильный, но должен проходить строго в правовом русле, заявил дипломат

Валерий Чалый / Фото: Сегодня

Информация о том, что Европейский Союз якобы поддержал принятие закона об олигархах, не соответствует действительности.

Об этом заявил экс-посол Украины в США (2015-2019) Валерий Чалый в эфире "Канала 24", сообщает "Obozrevatel".

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"Я не считаю, что формулировка "ЕС поддержал принятие антиолигархического закона" правдивая. Это не так. ЕС поддержал принятие юридически выверенного совершенного законодательства против частных лиц, которые именно работают в этой сфере. Поэтому ЕС аккуратно, не вмешиваясь в наши внутренние дела, намекает на то, что процесс деолигархизации правильный, но он должен проходить строго в правовом русле", – заявил дипломат.

По его словам, дискуссионный закон об олигархах содержит много противоречий и теперь противозаконно направлен на подпись главе парламента.

"Закон, который сейчас обсуждается, – в нем есть много проблем, много неувязок. Он (законопроект – прим.) противозаконно был направлен сейчас на подпись", – добавил Чалый.

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Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.

Сама процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции, а фракция "Европейская солидарность" обратилась в правоохранительные органы.

Во время голосования были одновременно приняты различные толкования статьи №5, которая определяет орган государственной власти, которому предоставляются полномочия определять лицо как олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАПК, другая – АМКУ, третья – СНБО.

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11 октября нардеп Железняк сообщил о попытке фальсификации проголосованного текста законопроекта на уровне комитета по нацбезопасности и обороны. В частности, комитет пытался вычеркнуть из проекта закона упоминания о НАПК и АМКУ.