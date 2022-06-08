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Жизнь в Испании: сколько придется отдать за квартиру в новостройке

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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8 июня, 18:19
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Рассказываем, сколько нужно иметь в кошельке, чтобы позволить себе покупку квартиры в Испании
Испания предлагает немалое многообразие жилья
Испания предлагает немалое многообразие жилья / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Испания всегда была популярным направлением среди туристов в мирное время, а когда эмиграция с начала войны в Украине приобрела массовый характер, то количество наших граждан, выехавших в эту страну, увеличилось в разы. Некоторые даже задумываются о дальнейшей жизни в солнечном месте.

Так что "Сегодня" расскажет вам о стоимости квартир в испанских новостройках.

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Найти варианты квартир для покупки вы можете на сайтах:

Стоимость жилья в Мадриде

Стоимость квартир в новостройках Мадрида, по данным realting.com, колеблется от 106,8 тыс. долл. до 4,8 млн долл.

Самый дешевый вариант, который нам удалось найти 106,8 тыс. долларов или 3,7 млн грн. Это трехкомнатная квартира размером 77 кв. м.

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Самый дорогой вариант, предлагаемый в Мадриде, стоит 4,8 млн долл. или 169 млн грн. Это апартаменты в Cortes размером 565 кв. м. с 6 спальными комнатами, 4 ванными комнатами. Пока жилье выглядит так:

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В целом цены на популярные запросы выглядят следующим образом:

Варианты квартир в Испании
Варианты квартир в Испании / Фото: скриншот

Варианты квартир в Испании
Варианты квартир в Испании / Фото: скриншот

Варианты квартир в Испании
Варианты квартир в Испании / Фото: скриншот

Варианты квартир в Испании
Варианты квартир в Испании / Фото: скриншот

В Италии продают старые дома за 1 евро

Власть итальянских муниципалитетов предлагает иностранцам выгодно инвестировать в недвижимость в рамках программы "Дома за 1 евро". За короткое время эта программа приобрела высокую популярность.

Причина такого решения — демографический кризис, когда происходит активный отток молодежи в крупные города Италии, а меньшие населенные пункты в свою очередь приходят в упадок.

Так, итальянцы либо покидают свои пустые дома местным властям, либо сами продают "квадраты", которые достались им в наследство. Ведь, имея второй дом, нужно платить высокие налоги.

Однако сами дома нуждаются в существенной реставрации, их продают в критическом состоянии, поэтому стоимость ремонта влетит в копеечку. Строительные материалы, продукты соответственно вы будете закупать на территории государства, что будет приносить доход местным властям.

Напомним, что теперь украинцы, которые хотят купить или продать недвижимость, могут обращаться к определенным нотариусам, перечень которых можно увидеть на сайте Министерства юстиции. Это граждане, зарегистрированные на территории Украины и не запятнавшие репутацию недобросовестными действиями.

Раньше мы рассказывали все о стоимость жизни в Испании.

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