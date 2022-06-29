Жизнь на миллион! Сколько стоит аренда квартиры в Дубае

Рассказываем, сколько придется отдать за месяц аренды однокомнатной квартиры в Дубае

Сколько стоит аренда квартиры в Дубае. / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, скриншот

Все чаще среди людей всех стран увеличиваются запросы по поиску жилья в Объединенных Арабских Эмиратах, в основном — в их фактически культурной столице Дубае.

"Сегодня" расскажет вам, сколько обойдется месяц аренды жилья в теплой стране.

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Рассмотрим на примере однокомнатной квартиры в разных районах эмирата за период с 4 июля по 4 августа. Вспомогательным инструментом станут объявления владельцев на Airbnb.

Согласно нашему мониторингу, можем заключить, что арендовать студию реально от 1500 долларов (45 тыс. грн) за вышеупомянутый период, однокомнатная квартира будет немного дороже. В общей сложности жилье будет рассчитано на двух человек, с отдельной или одной большой кроватью.

Вот такой вариант нам удалось найти по цене 1253 долл. (37,5 тыс. грн) со скидкой. Дом находится в одном из самых популярных районов — Дубай Марина в нескольких минутах от пляжа. Содержит он одну спальню, одну ванную, бесплатный паркинг снизу и бассейн, ресторан наверху.

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Студия в Дубае / Фото: скриншот

Студия в Дубае / Фото: скриншот

Студия в Дубае / Фото: скриншот

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Такой вариант однокомнатной квартиры, рассчитан на 3 человека, поскольку содержит две кровати в спальне и диван в гостиной, будет стоить с налогами 2,2 тыс. долларов (66 тыс. грн).

Dorra Bay, 22-этажная жилая башня, находится в нескольких минутах ходьбы от The Walk, близко к розничным магазинам, в 5 минутах от торгового центра Marina Mall и яхт-клуба и в 10 минутах от станции метро.

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Такой вариант квартиры со спальней, гостиной, совмещенной с кухней, предлагают арендовать тоже за 2,2 тыс. долларов.

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Есть варианты и дороже — за 3,5 тыс. долл. (105 тыс. грн). Это однокомнатная квартира, расположенная в популярном районе Marina Walk с панорамным видом на город. Жилье включает в себя все необходимое для комфортного проживания: интернет, стиральную машину, телевизор и т.д.

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Россияне массово бегут в Дубай

Упустив возможность покупать жилье в европейских странах, россияне кинулись скупать недвижимость в Турции и ОАЭ, в частности, Дубае. С начала войны спрос на жилье в арабской стране, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 40%. Касается это большей частью среднего класса.

Количество сделок увеличилось на 70% по сравнению с 2021 годом. Число россиян, желающих купить жилье в Дубае, резко выросло именно с начала февраля 2022 года. Интересуют россиян, в частности, и Турция, Грузия, Таиланд.

В ОАЭ покупателей привлекают:

мягкое налоговое законодательство;

возможность получить вид на жительство в популярном зимнем турнаправлении;

сравнительная простота сделок.

Кроме того, после начала полномасштабной войны России в Украине ОАЭ все же продолжают входить в список стран, куда туристы из России могут добраться прямым рейсом.

Раньше мы рассказывали, почему украинцы массово скупают разрушенные войной квартиры, а также писали, что будет с рынком недвижимости совсем скоро.