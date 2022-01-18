Жизнь на 12 метров квадратных: как выглядят самые маленькие квартиры в Украине

Обычно такие микроквартиры выполнены в стиле "смарт"

Общий метраж квартиры менее 12 метров квадратных / Фото: Dom.Ria, Коллаж: Сегодня

Спрос на смарт-квартиры в Украине постепенно увеличивается. Люди предпочитают комфортные, уютные, малогабаритные помещения, и, как сказал один из владельцев таких квартир, "гнездышко, чтобы спрятаться". Однако иногда площади квартир доходят до абсурдных показателей.

"Сегодня" поинтересовался, какую из выставленных на продажу квартир можно по праву считать самой маленькой, и не тесно ли жить в таких апартаментах.

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На специальных сайтах поиска жилья или же на разнообразных онлайн-досках объявлений встречается немало предложений смарт-жилья. Их преимущество в ценовой политике и удобстве (когда все "под рукой"). Смарт-квартиры обычно имеют небольшую площадь (20-35 кв метров): кухня-спальня и отдельная ванная комната, может быть небольшая прихожая.

Много смарт-квартир можно найти и с площадью 16 метров квадратных и даже 14. Нам встретилось объявление о продаже квартиры, как указано, 11,6 кв м, из которых кухня 2 м кв, а остальное отведено для спального места и ванной комнаты. Находится она в Днепровском районе Киева. Как пишет продавец-посредник, квартира формата "заезжай и живи".

Пример планирования / Фото: скриншот, Dom.Ria

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Смотря на пример планирования, можно с уверенностью сказать, что здесь действительно все "под рукой". Продавец разместил, кроме примера, и реальные фото, на которых мы видим еще незавершенный ремонт. Для сравнения:

Реальное фото

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Метр квадратный такой квартиры стоит 2233 долларов, то есть в сумме квартира стоит около 26800 дол. Объявление о продаже обновили 16 января, а затем указали, что оно неактуально и вскоре исчезнет с сайта, то есть квартиру уже кто-то приобрел.

Самая маленькая квартира в Украине

Однако вышеприведенный пример не является самой маленькой квартирой в Украине. В прошлом году (тоже зимой) на продажу выставили жилье общей площадью 6 кв. м. Это вдвое меньше того, что удалось найти нам.

Находится она в Святошинском районе и вмещает все необходимое для комфортного жилья. Удивительно, но в 6 кв м расположилась стиральная машина, душ, холодильник, туалет (правда, напольный) и другие атрибуты.

Минижилье можно было приобрести за 9 тысяч долларов (около 250 тысяч гривен), то есть один метр стоил 1500 дол.

Норма жилой площади

Размеры жилья для одного человека в Украине установлены законодательно. Согласно нормам, зафиксированным в Жилищном кодексе, на одного члена семьи должно быть 13,65 м кв общей площади. А жилой – минимум 9 м кв.

Напомним, что к общей площади относятся все комнаты и дополнительные помещения, принадлежащие к помещению, то есть и кладовые, и балконы, лоджии, террасы, веранды и т. д. А жилая площадь — это сугубо жилые комнаты. Кухня, коридор и санузел сюда не входят, потому что являются подсобными помещениями.

Тренды на рынке недвижимости

Финансовые возможности украинцев, а также их предпочтения на современном этапе формируют тренды рынке недвижимости. В этом году постепенно набирает популярность как аренда, так и продажа смарт-квартир, а также таунхаусов.

В зависимости от наличия ремонта, оснащения квартиры, ее расположения и т. д. цены могут отличаться, но в среднем стартуют от 500 тысяч гривен (без ремонта) и от 1,5 млн грн (новостройка). За данным ОЛХ, такое жилье можно арендовать примерно по 600-700 грн в сутки и от 6000 до 9000 в месяц.

Одним из трендов недвижимости являются и таунхаусы. Они относительно дешевле и более комфортны, чем многоквартирные дома.

Планировка стандартная: на первом этаже – гостиная, кухня и техпомещение, на втором – спальные комнаты, санузел и балкон. Может быть также и третий этаж, который преимущественно используют в качестве зоны отдыха или под техпомещения.

Цены на таунхаусы разнятся в зависимости от размещения. Да, большинство из них располагаются именно в пригороде. Связано это со стоимостью земли в черте города и вообще концепцией таких домиков.

Напомним, рынок недвижимости в 2022 году немного изменится, в том числе, это касается как цен на жилье, так и налогообложения, и в целом изменений предпочтений покупателей.

Ранее мы также писали, что "сталинки" и "хрущевки" стремительно дорожают в цене – почему так происходит.