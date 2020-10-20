Жилье стало дороже: как выросли цены на квартиры в Украине

С начала 2020 года по сентябрь цены на жилье в Украине выросли в среднем на 6,5%. При этом если сравнивать стоимость жилья в третьем квартале – 2020 с тем же периодом 2019 года, то окажется, что квартиры подорожали на 9,5%. За год цены на квартиры на первичном рынке повысились на 7,7%, на вторичном – на 10,6%. А средняя плата за аренду однокомнатной квартиры выросла на 10,4%, до 3701 грн в месяц.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 9,3%, на вторичном – на 11,9%.

Двухкомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 5,9%, на вторичном – на 11,2%.

Трехкомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 8,1%, на вторичном – на 8,5%.

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Что касается съемного жилья, на первом месте по стоимости аренды находится Киев – 7538 грн. Далее идут Одесская (5429 грн) и Львовская области – 4706 грн.

Напомним, ранее эксперты рынка недвижимости предупредили: впереди подорожание квартир еще минимум на 10%.

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Журналисты "Сегодня" выяснили, насколько сильно карантин ударил по аренде и что будет с ценами на съемное жилье в Киеве.

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