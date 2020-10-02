Жилье дорожает: сколько стоят квартиры в Киеве (видео)

За однушку в центре столицы придется выложить не меньше 100 тысяч долларов

И несмотря на кризис и карантин квартиры в Киеве продолжают дорожать. Больше всего, на целую треть от изначальной цены, прибавили в цене однокомнатные. Сколько реально стоит жилье в новостройках столицы посчитали корреспонденты новостей "Сегодня".

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Проверяем стоимость квадратных метров в столице. Цены на однакомнатные квартиры в спальных районах Киева стартуют от 35 тысяч долларов. Возле метро, ближе к центру – уже 47 тысяч. Центр города – не менее 100 тысяч долларов за 1 комнату.

Двухкомнатные квартиры в спальных районах столицы стоят от 48 тысяч долларов. На правом берегу, ближе к центру – 62 тысячи. А вот две комнаты в центре Киева обойдутся в 140 тысяч долларов.

Трехкомнатные квартиры – самые дорогие. Особенно в центре Киева. Такое жилье хозяину может стоить более 230 тысяч долларов. Неподалеку центра города и близко к метро – 100 тысяч. А вот в отдаленных районах, купить трехкомнатные апартаменты можно за цену от 75 000 долларов.

"Дно рынка недвижимости у нас было достигнуто в 2014 году и ниже цены падать не будут. Себестоимость квадратного метра не может быть дешевле себестоимости материала", – отмечает риэлтор Ирина Кечеджи.

Сейчас украинцы с удовольствием инвестируют в квартиры бизнес-класса, эконом, эконом-плюс класса добавила риэлтор.

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В качестве примера популярного жилья она приводит новую двухкомнатную квартиру на 70 квадратных метров с ремонтом и прекрасным видом из окна. Месторасположение тоже очень привлекательное – жилой комплекс который ввели в эксплуатацию в 2015 году. Он расположен в центре столицы, рядом станция метро. Чтобы стать владельцем такого жилья в Киеве понадобится 135 тысяч долларов – эта цена включает мебель и бытовую технику.

А чуть раньше новости "Сегодня" писали о том, что происходит в сфере аренды недвижимости. Мы выяснили насколько сильно карантин ударил по аренде, и что будет с ценами на съемное жилье в Киеве.

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